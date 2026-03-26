【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1）

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD ケンプファー」の特別再販が決定したことを発表した。

今回3月27日より開催するイベント「METAL BUILD EXPO」にて本内容を発表しており、2024年2月に発売された本製品が特別再販を予定しているほか、イベント会場では本製品の展示も行なっている。

「METAL BUILD ケンプファー」は、OVA「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場する試作型強襲用MS「ケンプファー」を、同社の超合金の技術と、デザインアレンジが融合した完成品アクションフィギュアブランド「METAL BUILD（メタルビルド）」で商品化したもの。

史上初となる約180mmの完成品トイとして商品化しており、ほぼ全ての装甲部が塗装済み。複数のメッキを取り入れて全身に配されたダイキャストが、金属ならではの質感と重量感で本物を演出している。またオリジナルメカニカルデザイナーの出渕裕氏の監修により検討された配色とマーキングは、従来の「METAL BUILD」とは一線を画すリアリティのある色彩感と質感を表現している。

「METAL BUILD ケンプファー」

サイズ：全高 約180mm 素材：ABS、PVC、ダイキャスト セット内容本体交換用手首左右各3種交換用アンテナショットガン×2チェーンマインラックジャイアント・バズ×2シュツルム・ファウスト×2ビーム・サーベル柄×2ビーム・サーベル刃×2ヒート・ホーク（ON／OFF）×各2チェーンマインジョイント一式専用台座一式

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