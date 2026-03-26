◆センバツ第８日 ▽２回戦 大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）

三重は接戦に敗れ、８年ぶりの春８強入りはならなかった。

四球や相手のバッテリーエラーを生かして得点を重ね、４回終了時点で４―５の１点ビハインド。その後は救援陣が踏ん張り、８回に大西新史（あらし）主将（３年）の中犠飛で同点とした。だが、延長１０回に相手の犠飛で勝ち越しを許すと、裏の攻撃で得点できずゲームセットとなった。

沖田展男監督は「誰もが大阪桐蔭さんが勝つと思っているなか、選手は本当によく頑張ってくれた」とナインをねぎらい、「大阪桐蔭さんは、ここ一番の守備がすごかった」と相手をたたえた。

今大会の組み合わせが決まった直後に大阪桐蔭との対戦を意識したという大西は「（昨秋の）東海大会の決勝で中京大中京に負けた時より悔しい」と厳しい表情。「（８回の同点犠飛は）外野の間を抜いて逆転、という打球を思い描いていたが…」と唇をかんだ。

８回から４番手として登板した背番号１０の古川稟久（りく、３年）は、初球にいきなり自己最速の１４９キロをマーク。延長１０回に犠飛で決勝点を与えることになったが、３回５奪三振と力投した。「真っすぐとスライダーは、全国レベルが相手でもやれる手応えは感じた。これからはカウントを取れるチェンジアップなどを磨いていきたい」と夏を見据えた。

三重の甲子園での大阪桐蔭戦は２０１４年夏決勝（３●４）、１８年春準決勝（２●３＝延長１２回サヨナラ）に続き、３度目の対戦も１点差負けとなった。