元ファイターズガールで、北海道を拠点にタレント活動をしている滝谷美夢が２６日、第２弾となるソロイベント「Ｍｅ Ｙｏｕ Ｒｅｍｉｘ ｖｏｌ．２（ミーユーリミックス ボリュームツー）」を６月７日に札幌・ｃｕｂｅ ｇａｒｄｅｎで開催することを発表した。

今年２月に開催された第１弾「Ｍｅ Ｙｏｕ Ｒｅｍｉｘ」では、カバー曲や弾き語りの歌唱を中心に、トークや企画コーナーを展開。滝谷自身初となるオリジナル楽曲２曲も披露した。前回公演では一般販売開始早々にチケットが売り切れたこともあり、今回は昼夜２部制での開催となる。

第２弾決定に滝谷は「『Ｍｅ Ｙｏｕ Ｒｅｍｉｘ ｖｏｌ．２』開催が決定しました！ え？ もう第２弾やるの！？と、自分でもびっくりしています。こんなに早くまた開催できるのは、前回たくさん盛り上げてくださり、『また見たい』と言ってくださった皆さんのおかげです。本当にありがとうございます！ ６月、また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ぜひ会いにきてください！」とメッセージを寄せた。

チケットは２７日からオフィシャル先行受付がスタート。一般発売は５月９日からローソンチケットで発売される。詳細はクリエイティブオフィスキュー公式ホームページへ。