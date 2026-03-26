お笑いコンビ「よゐこ」の有野晋哉（54）が25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。娘の結婚式に備えて取り組んでいることや、彼氏を紹介される時の対応について明かした。

普段から娘たちと食事や旅行に行くほど仲がいいという有野。共演した須田亜香里から「娘ちゃんがお嫁に行きますってなったら、どんな気持ちになりますか?」と聞かれ、「そこなんよ、泣く親と泣かへん親がおるやん。俺はどちらかというと、泣かない方。感受性豊かじゃないから、そのために子育てをすっごい率先してやってる。送り迎えもたくさんやってるから、愛情が自分の中ではたくさんあるだろうと思って、結婚式とか披露宴になったらずっと泣いてようと思って」と返答。「溜めてるんですか?」と突っ込まれると、「溜めてる」とうなずいた。

母親と父親の子育てのかかわり方の違いなどに言及し、「お父さんは思い出のページがないからさ」とポツリ。「家族参観は行くけど、それ以外は参加せえへん。それをなるべく行くようにして…泣くために」と有野なりに子育てに積極的にかかわるように努めていることを明かした。

これまで娘から彼氏を紹介されたことはないという。「紹介されたらどうですか?」と振られると、「紹介される日に行かない」と断言。衝撃の発言に、須田からは「最低」と突っ込まれた。

「逃げるんですか?」と聞かれ、「一回目で父親に会えると思うなよっていうところはあるよね」と返答。須田からは食い気味に「面倒くさ」と切り捨てられていた。

有野は05年に元タレントの女性と結婚。06年3月に長女、07年に次女が誕生している。