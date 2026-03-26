俳優伊藤健太郎（28）が26日、都内で映画「鬼の花嫁」（27日公開、池田千尋監督）公開前夜祭舞台あいさつに登壇した。

シリーズ累計650万部突破の人気漫画が原作。あやかしと人間が共存する世界で、あやかしの頂点に立つ“鬼”の鬼龍院玲夜（永瀬廉）と、家族から虐げられてきた平凡な女子大生の東雲柚子（吉川愛）の恋模様を描く。伊藤は2人の幸せを阻むキツネのあやかし、狐月瑶太を演じる。

伊藤はこの日、主演を務めた永瀬の横に立ち、「僕キンプリファンなんです」と告白。永瀬から「ずっと言ってんのよ」と笑われつつ、好きな曲を問われると「『Theater』と『moooove !!』」と即答し、会場を沸かせた。

現場でも「お忙しいから現場の合間合間にダンスを覚えているけど、それを見て、これもしかしたら『Waltz for Lily』の練習かな…と、ファンとしてはぜいたくな時間を過ごしました」と満面の笑みを浮かべた。

永瀬からは「こっちは必死に鬼やってるのに『Theater』好きだとか言うから、キンプリに戻されるのよ」と“クレーム”を受け、会場の爆笑を誘っていた。