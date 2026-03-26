この冬、記録的な大雪に見舞われた県の北部では農業被害が深刻で、被害額は約20億円にのぼる見通しです。



大館市では県や市などによる果樹の被害調査が行われ、大雪の爪痕が改めて浮き彫りになりました。



大雪による果樹の被害調査は、今月13日から県や大館市などが合同で行っています。



26日は大館市の真中地区にある果樹園を担当者が訪れ、被害の状況を確認しました。



県職員

「つながってはいたんですか？」

農家

「半分ちょっとかけたかなでももったないからや」

県職員

「そうですねー」





この冬、記録的な大雪に見舞われた大館市。こちらの果樹園でも、一時、1メートル50センチほどまで雪が積もり、リンゴやモモの木がすっぽりと埋まりました。合わせて約500本のうち、約100本で枝が折れる被害が出ています。大館市内では、中山地区でも特産のナシに甚大な被害が出ています。26日の調査では折れた枝の割合や収量への影響などから、「被害なし」から被害「甚大」までの状況を判断しました。県職員が判定「『中』か『大』か『大』かな『モモ 成木 大』で」大雪による被害だけでなく、リンゴの木をウサギに食い荒らされる被害も出ていて、今年の収量の見通しは立たないのが現状です。県北秋田地域振興局農業振興普及課技師 石崎理彩さん「せっかく作っているリンゴの木、本当に自分にとっては財産になるものだと思うので農家さんが、今回の大雪で諦めてしまうことがないように自分ができることを精神的な面でも技術的な面でもサポートきればなと思っています」県によりますと、この冬の記録的な大雪による農業被害額は約20億円にのぼる見通しです。果樹への被害調査は鹿角市でも行われていて、県は被害を受けた農家への支援を進めていくことにしています。