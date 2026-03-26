ミズノ『JPX ONE』ドライバー

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ドライバー部門の1位は『G440 K』。発売から6週連続で1位となっている。注目したいのは3位の『JPX ONE』。先週に続き2週連続でトップ3に入り、店頭では売り切れが続出していることが話題になっている。最新状況についてヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに話を聞いた。

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「今年の『JPX ONE』は、ここ数年のドライバーの中で最も注目度が高いです。当店の場合、発売日ではなく発表された日（1月26日）の時点ですでに入荷予定分が売り切れてしまい、まだ店頭にすら並んでいない状況です」売り切れ後の状況はどうなのか。「当店では次の入荷予定が未定なのですが、それでも構わないという人が注文していて、需要はまったく衰えていません。ゴルフメディアやSNSで話題になっていますし、野球のバットの技術を応用したというストーリーも魅力的なのだと思います」初回販売分が完売した『JPX ONE』の次回入荷は5?6月と言われている。他のドライバーに流れる人も多いのではと思っていたが、複数の店舗に取材すると「6月でもいい」「待ちます」という声が多く、需要はまったく衰えていなかった。 （ドライバーランキング）1位　ピン G440 K2位　テーラーメイド Qi4D MAX3位　ミズノ　JPX ONE ※データ提供：矢野経済研究所◇　◇　◇●最新クラブもいいけれど少し古めな“名器”もあなどれない！　関連記事「あなたのクラブもあるかも？　女子プロが使用する名器図鑑」を要チェック
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