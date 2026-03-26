MAXのNANAさんが自身のブログを更新。愛息と2人で高尾山へバースデー登山をしたことを報告しました。



【写真を見る】【 MAX・NANA 】 50歳の誕生日を記念し 愛息と2人で高尾山へ 「50代へと突入する今年は想い出に残る事をしたいなと思って」





3月25日に50歳の誕生日を迎えたNANAさんは「50代へと突入する今年は 想い出に残る事をしたいなと思って 朝から家族で 高尾山へ行ってきました！！」と投稿。







高尾山口の駅前で息子との2ショット画像を添えて、「50代一年生の私と 4月から小学一年生になるD♡boyとの記念であり祈念としての登山」と、母子2人での登山への思いを綴っています。





この日の天気はあいにくの雨でしたが、まだ幼い愛息は「疲れた様子も見せずに楽しんでくれてて ほっ」と振り返ります。





NANAさんは「おしゃべりしながらゆっくりと歩いて 自然の素晴らしさを感じながら 美味しい空気を吸い込んでると 力が湧いてきましたよ！！」と、息子との時間を満喫した様子です。







また、お弁当のおにぎりを手にした画像を添えて、「パパが作ってくれたおにぎりも美味しかった ありがとう。」と、お弁当を用意して送り出してくれた夫への感謝を綴っています。







そして、息子から『今度はパパの誕生日に来ちゃう？』と、次はパパも一緒に来ようと提案されたことを明かし、「バースデー登山は大成功」と記しています。







NANAさんは最後に、「私にとっても50代の素晴らしいスタートがきれました！！」「ココロもカラダも健康第一に 50代も頑張っていきたいと思います」と締めくくりました。







NANAさんは2016年5月に振付師の男性と結婚。2019年12月に第1子を出産。リーダーを務めるMAXは昨年、デビュー30周年を迎えています。



【担当：芸能情報ステーション】