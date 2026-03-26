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MAXのNANAさんが自身のブログを更新。愛息と2人で高尾山へバースデー登山をしたことを報告しました。
 

【写真を見る】【 MAX・NANA 】　50歳の誕生日を記念し　愛息と2人で高尾山へ　「50代へと突入する今年は想い出に残る事をしたいなと思って」



3月25日に50歳の誕生日を迎えたNANAさんは「50代へと突入する今年は　想い出に残る事をしたいなと思って　朝から家族で　高尾山へ行ってきました！！」と投稿。
 



高尾山口の駅前で息子との2ショット画像を添えて、「50代一年生の私と　4月から小学一年生になるD♡boyとの記念であり祈念としての登山」と、母子2人での登山への思いを綴っています。
 


この日の天気はあいにくの雨でしたが、まだ幼い愛息は「疲れた様子も見せずに楽しんでくれてて　ほっ」と振り返ります。
 


NANAさんは「おしゃべりしながらゆっくりと歩いて　自然の素晴らしさを感じながら　美味しい空気を吸い込んでると　力が湧いてきましたよ！！」と、息子との時間を満喫した様子です。
 



また、お弁当のおにぎりを手にした画像を添えて、「パパが作ってくれたおにぎりも美味しかった　ありがとう。」と、お弁当を用意して送り出してくれた夫への感謝を綴っています。
 



そして、息子から『今度はパパの誕生日に来ちゃう？』と、次はパパも一緒に来ようと提案されたことを明かし、「バースデー登山は大成功」と記しています。
 



NANAさんは最後に、「私にとっても50代の素晴らしいスタートがきれました！！」「ココロもカラダも健康第一に　50代も頑張っていきたいと思います」と締めくくりました。
 



NANAさんは2016年5月に振付師の男性と結婚。2019年12月に第1子を出産。リーダーを務めるMAXは昨年、デビュー30周年を迎えています。

【担当：芸能情報ステーション】