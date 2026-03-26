2月の衆院選で落選した中道改革連合の宗野創前衆院議員（33）が25日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演し、現在の収入源を明かした。

三井住友銀行から松下政経塾を経て2024年10月の衆院選に立憲民主党から立候補して神奈川18区で初当選。2月の衆院選では自民党・山際大志郎氏に敗れ、比例復活も逃した。

国政復帰を目指して現在も「平日はほぼ毎日」駅立ちを行っている。活動資金については「いくつか非常勤のお仕事とかコンサルティング業務、いわゆる顧問的なお仕事をやらせていただいている」と説明。1社あたり月数万円で複数の企業とアドバイザリー契約を交わしており、非常勤勤務での収入は月に十数万円。実業家・西村博之（ひろゆき）氏から「かっこつけて言ってるだけで大した金額じゃない」と突っ込まれると「おっしゃる通りです」と笑った。

政治活動の時間を確保するため「非常勤をベースに収入を組み立てている」と宗野氏。議員時代は社会保障や子育ての分野に取り組んできたこともあって「ステップアップするために研さんを積みたいので、例えば幼稚園や福祉法人の仕事をしている」と話した。