立ち技格闘技「KNOCK OUT」は26日、都内で「KNOCK OUT.64」（5月15日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。

KNOCK OUTに初参戦する前RISE QUEENミニフライ級王者の小林愛理奈（25＝FASCINATE FIGHT TEAM）はKNOCK OUT―RED女子ライトフライ（49キロ）級3分3Rでプードゥアン・コマンドジム（16＝タイ）と対戦することが決まった。

会見した小林は「対戦相手も決まって、若くて、ムエタイがしっかりできる選手だなと思います。自分が試されていると感じてるので、差を見せつけて勝ちたいと思います」と意気込む。リングに上がっての反響には「オープンフィンガーグローブ（OFG）で楽しみというコメントと首相撲で身長高い選手に飲まれる姿を見たくないなというのがありました」と話し、「見とけよと思います」とがぜんやる気を見せる。OFGに挑戦には「前の試合に負けて格闘技人生長くないので何やろうかなと思ったときに、ONEでやりたい選手がいる。その選手がOFGが強くてやるためにも早い段階でやらないと思ってやりました」とペッディージャーとの対戦を熱望。対戦相手には「打撃のイメージはなくて首相撲の選手で蹴りも奇麗で、威力はないが、16歳で大人と子供の試合になりそうだなと思います」と不敵な笑み。OFGの練習は昨年5月の試合が終わって、1カ月休みで6月から開始。「パンチもそうですが、自分の良さを消したらよくないので、自分らしさ全開で。見せたいのは肘です。肘で利かせて勝ちたい」と言い切る。

49キロの体重については「やりやすい。1番強さが出せる。今回は減量しての49キロは初めてで楽しみ」と話す。今後の階級には「徐々に上げて、52キロが世界のムエタイで強い選手が集まっているので52キロでやっていけるような体をつくっていきたい」と世界基準を目指していく。進化したものには「パンチ力がさらに倒せるパンチになっている。それでフルスイングで人の顔を殴るのが楽しみですね。かわいそうです」と対戦相手を気遣う場面も。初参戦のリングには「やばい選手が来たなと思ってもらいたい。自分の試合を見る人も初めての人も多いと思うので、びっくりさせてファンにさせたいです」と笑う。

肘でダウンをさせることには「小っちゃいので当たるかな。空手でやってきたが、大丈夫だと思う。自信はあります」ときっぱり。K−1から参戦した軍司たちが結果が出てない。「簡単にはいかない。自分もわかっているので、しっかり見て行きたい」と気持ちを新た。女子の看板にはぱんちゃん璃奈がいるが「あの子がやりたいならやるけど、興味はないです」と眼中にないようだ。また、兄で元プロボクサーの豪己さんからは「いけるだろと言われ、最近、体がでかくて大丈夫かと言われた」と苦笑いする。続けて「タイ人とは試合したことないけど、フィジカルはあると思うが気持ちで子供と大人の差が出ると思う。ポキッと折れちゃうじゃないかな」と見下していた。

女子ライトフライのベルトに関して山口元気代表は「女子のREDルールでOFGになってからないので、活性化していきたい。外国人選手を含めて、どんどんやっていきたい」と前向きだった。

一方の対戦相手のプードゥアンは「試合を見てとてもパンチの強い選手という印象です。キックに自信があるのでキック対パンチの戦いになると思います。日本で自分の力を100％発揮するために毎日厳しい練習をしています。リングで対することを楽しみにしています」とコメントした。