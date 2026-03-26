MORE STAR、初ダンスプラクティス動画公開「揃いすぎ」「フォーメーション神」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/26】9人組アイドルグループ・MORE STARの公式YouTubeチャンネルが25日に更新された。初めてのダンスプラクティス動画が公開され、話題となっている。
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同日の投稿では名前が書かれたゼッケンを9人が着用し「ハグ！」を息ぴったりで踊るダンスプラクティスが公開された。同グループがダンスプラクティス動画を出すのは初となる。
公式X（旧Twitter）でのダンスプラクティス動画の投稿には現時点で複数のメンバーが引用。新井心菜は「初ダンプラヤッター！！」、山本るしあは「人生初ダンプラうれしい」と喜んだ。遠藤まりんは「もあすた初のだんぷらー！！！！！」、萩田そらは「ハグ！YouTubeのコメントもたくさんみにいくよー！！！！」と反応。
笹原なな花は「『ハグ！』のダンスは9人それぞれの個性があってとってもとっても可愛い振り付けになってます」と紹介し、鈴木花梨は「これ見てりんの立ち位置覚えてライブでみうしわないように出来るね」とコメントした。さらに高梨ゆなは「これみてみんなでハグ！踊ろうね」、中山こはくは「踊るの楽しいからぜひ真似して踊ってみてね」と呼びかけている。
初めてのダンスプラクティス動画に、ファンからは「揃いすぎ」「フォーメーション神」「可愛い！癒やし」「待っていました」などと反響が寄せられている。
MORE STARは新井、遠藤、笹原、鈴木、高梨、中山、萩田、森田あみ、山本の9人からなるアイドルグループ。「 KAWAII LAB.」より誕生し、2025年12月にデビューした。平均年齢が10代という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ (STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。2026年7月7日には東京・豊洲PITにて「MORE STAR 1stワンマンライブ」の開催が控えている。（modelpress編集部）
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◆MORE STAR、息ぴったりのダンスプラクティス動画
同日の投稿では名前が書かれたゼッケンを9人が着用し「ハグ！」を息ぴったりで踊るダンスプラクティスが公開された。同グループがダンスプラクティス動画を出すのは初となる。
公式X（旧Twitter）でのダンスプラクティス動画の投稿には現時点で複数のメンバーが引用。新井心菜は「初ダンプラヤッター！！」、山本るしあは「人生初ダンプラうれしい」と喜んだ。遠藤まりんは「もあすた初のだんぷらー！！！！！」、萩田そらは「ハグ！YouTubeのコメントもたくさんみにいくよー！！！！」と反応。
笹原なな花は「『ハグ！』のダンスは9人それぞれの個性があってとってもとっても可愛い振り付けになってます」と紹介し、鈴木花梨は「これ見てりんの立ち位置覚えてライブでみうしわないように出来るね」とコメントした。さらに高梨ゆなは「これみてみんなでハグ！踊ろうね」、中山こはくは「踊るの楽しいからぜひ真似して踊ってみてね」と呼びかけている。
◆MORE STAR、初ダンスプラクティス動画に反響
初めてのダンスプラクティス動画に、ファンからは「揃いすぎ」「フォーメーション神」「可愛い！癒やし」「待っていました」などと反響が寄せられている。
◆2025年12月にデビューしたばかり・MORE STARとは
MORE STARは新井、遠藤、笹原、鈴木、高梨、中山、萩田、森田あみ、山本の9人からなるアイドルグループ。「 KAWAII LAB.」より誕生し、2025年12月にデビューした。平均年齢が10代という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ (STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。2026年7月7日には東京・豊洲PITにて「MORE STAR 1stワンマンライブ」の開催が控えている。（modelpress編集部）
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