2児の母・西山茉希、ストック調味料使った即席パスタ披露「お店のメニューみたい」「手際が良くて尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】モデルの西山茉希が3月26日、自身のInstagramを更新。ストック調味料を使った即席パスタを公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「即席とは思えないクオリティ」レストラン級の即席パスタ
西山は「腹ペコが待つ春休み ランチのパスタはストック調味料達で即席スパ」と記し、「トマトリュフの豆乳クリームチーズスパ」を作る様子を公開。トマトをスパイスで炒めたものに豆乳、瓶に入ったトリュフ入りのチーズクリームベース、コンソメパウダーを入れてソースを作り、茹でたパスタを入れて生卵を絡める調理過程を動画で紹介した。
そして、「シラスと水菜のストックサラダを乗せてみたりして」と鮮やかなオレンジ色の器に盛りつけられたパスタの上には緑の彩りも。「冷蔵庫溜め込まず消費協力」と工夫をつづっている。
この投稿に、ファンからは「手際が良くて尊敬」「料理上手」「即席とは思えないクオリティ」「イタリアンのお店のメニューみたい」「娘さんたちが羨ましい」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「即席とは思えないクオリティ」レストラン級の即席パスタ
◆西山茉希、ストック調味料で即席パスタ
西山は「腹ペコが待つ春休み ランチのパスタはストック調味料達で即席スパ」と記し、「トマトリュフの豆乳クリームチーズスパ」を作る様子を公開。トマトをスパイスで炒めたものに豆乳、瓶に入ったトリュフ入りのチーズクリームベース、コンソメパウダーを入れてソースを作り、茹でたパスタを入れて生卵を絡める調理過程を動画で紹介した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手際が良くて尊敬」「料理上手」「即席とは思えないクオリティ」「イタリアンのお店のメニューみたい」「娘さんたちが羨ましい」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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