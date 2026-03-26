美人アナウンサー、オフショルで大胆デコルテ開放「鎖骨が綺麗すぎる」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月25日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのセットアップ姿を公開した。
【写真】“身長170cm”美人アナ「目を奪われる美しさ」デコルテ輝くオフショル姿
瀧山アナは「お気に入りのセットアップとお気に入りネイル」とコメント。袖と裾がバルーンになったデザインのアイスグレーのオフショルダートップスと黒いボトムのセットアップ姿を披露し、美しいデコルテと肩のラインを見せている。
また、蝶のモチーフが施されたネイルの写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「目を奪われる美しさ」「鎖骨が綺麗すぎる」「スタイルレベチ」「お肌ツヤツヤで羨ましい」などと反響が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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【写真】“身長170cm”美人アナ「目を奪われる美しさ」デコルテ輝くオフショル姿
◆瀧山あかねアナ、オフショルセットアップ姿披露
瀧山アナは「お気に入りのセットアップとお気に入りネイル」とコメント。袖と裾がバルーンになったデザインのアイスグレーのオフショルダートップスと黒いボトムのセットアップ姿を披露し、美しいデコルテと肩のラインを見せている。
◆瀧山あかねアナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「目を奪われる美しさ」「鎖骨が綺麗すぎる」「スタイルレベチ」「お肌ツヤツヤで羨ましい」などと反響が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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