メ～テレ（名古屋テレビ）

25日の愛知県半田市。市議会の傍聴席には、子ども連れの市民の姿がありました。 地元の人たちが求めていたのは、3月末で閉館が決まっている地域の「児童センター」の継続。閉館を撤回するよう、市民の声を届けた結果は―。

春休みに入り、日中からにぎわうこの施設。半田市の亀崎地区にある「亀崎児童センター」です。

本を読んだり、おもちゃで遊んだり。子どもたちがのびのび遊べます。

乳幼児やその保護者を対象とした子育てイベントなども定期的に開かれ、開館から40年以上、地域の人たちから親しまれてきました。

年間約2万人が利用するという、地元にとっては大切な存在だった施設が、3月で閉館する理由は。

「1点目としては人口減少。また、建物の老朽化もあります。児童センターが市内に7館ある。それに対して小学校は13校ある。小学校区の中に児童センターがないところもあります。こういったことを解消するため」（半田市子ども育成課 森本総一郎 課長）

4月からは、地域の小学校内に代わりとなるスペースをつくり、これまでのように子どもたちに利用してもらう方針ですが、子どもたちや保護者からは、この場所がなくなることを惜しむ声が聞かれます。

「寂しい。場所も狭くなるのかなとか不安もある」（小学4年生）

「イベントとかなくなっちゃうから悲しい」（小学4年生）

「(子どもが)生後半年ぐらいのころから(イベントに)参加していて情報共有や子育ての悩みごとなどを色々話した」（40代）

「(孫が)『ここで良い』と。月曜日から金曜日まで幼稚園のように来ている。だから寂しい」（3歳の孫と通う70代）

自身も子どものころにこの場所に通っていたという4児の父・間瀬敬久さん。市の方針決定には不満も感じているといいます。

「根本となる検証結果や数値的データなど背景のようなものが全く提示されない。児童センターを閉館することによって行政として何らかの負担が減ってかつ僕たちにどういう恩恵があるのか、そういうところ踏まえて説明をしていただければ」（亀崎こどもの居場所を守る会 間瀬敬久 代表）

4月から地域の小学校内にできる代わりの施設。ただ、その対象は原則小学生までで、これまでのセンターで利用することができた中高生は対象から外れます。

さらに、これまでは平日の場合朝から夕方まで利用することができましたが、新たな施設は放課後以降のみの利用に。

「未就学児についてはお母さんたちが連れてきて地域の情報交換だったり、ママ友のコミュニティを形成していくので、なくなってしまうのは子どももそうですし、お母さんたちにとっても居場所がなくなってしまうと思う」（間瀬代表）

間瀬さんたちが思いをのせて議会に届けた「請願」。しかし結果は…

趣旨には賛同するものの、採択は難しいという結果に。3月末でセンターが閉館する方針は変わりませんでした。

半田市は、市民からの声を聞きながら遊具の拡充や運用ルールの見直しを検討するなどして「子どもの居場所」の充実を進めていきたいとしています。

「振り返ってみるともう少し早い段階から地域の皆さまと一緒に考え、一緒に作り上げていけるような議論ができたらよかったかなと。地域の方や学校・事業者の方々と協議会を設置して、最適な子どもの居場所になるように一緒に考えて取り組んでいきたいというふうに思っております」（森本課長）