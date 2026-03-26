日銀山形事務所は26日、3月の金融経済概況を発表し、「中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰が続けば企業や消費者に大きな影響を及ぼすおそれがある」との懸念を示しました。



3月の金融経済概況を発表した日銀山形事務所は、県内の景気について「一部に弱めの動きがみられるものの、持ち直している」との判断を16か月連続で据え置きました。物価上昇を受けた消費者の節約志向といった弱さがみられる一方で、個人消費は緩やかに回復しており、また公共投資が高水準で推移していることから、全体として「持ち直している」との判断に至ったということです。

一方で、緊迫化を続ける中東情勢の影響について日銀山形事務所の川村憲章所長は、県内でもすでに燃料費の上昇による収益の圧迫、中東向け輸出の注文キャンセルといった影響がみられていると指摘。原油価格の高騰が長期化することへの懸念を示しました。





日銀山形事務所川村憲章所長「県内は全国よりも農林水産業や製造のウエイトが高く、車の利用が多い。原料・燃料の価格の一段の上昇や調達不安定化、物流コスト・電気代の上昇などを通じ、企業や消費者に大きな影響を及ぼすおそれがあり、注意が必要」原油価格の高騰が長引くことで、エネルギー価格や物価が上がるだけでなく、企業や家計の支出が下がるなどさまざまな形で影響が懸念されるということです。川村所長は、「中東情勢緊迫化の影響などから、県内の賃上げの動きが途切れることがないか丁寧に確認したい」としています。