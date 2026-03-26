大谷翔平がオープン戦最終戦で二刀流復帰！11奪三振の快投で開幕へ万全アピール



大谷翔平（c）SANKEI

＜2026年3月24日（日本時間25日）オープン戦 ドジャース 0-3 エンゼルス ＠ドジャー・スタジアム＞

現地24日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）がドジャースタジアムで行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「投手兼指名打者」で出場。

今季オープン戦初の"二刀流"としてマウンドと打席の両方で存在感を示し、開幕へ向けて順調な仕上がりを印象づけた。

投手としては4回0/3を投げて86球、4安打3失点ながらも11奪三振と圧巻の内容。立ち上がりからエンジン全開だった。

初回はネト、トラウトから連続三振を奪うなど三者凡退。続く2回は無死一、二塁のピンチを背負うも、そこから3者連続三振で切り抜けると、3回には三者連続三振。前の回から6者連続三振と圧倒的な奪三振ショーを披露した。

4回も四球で走者を出しながら3者連続三振で無失点。ストレート、スイーパー、カーブを織り交ぜた投球で、打者を寄せ付けなかった。

しかし5回、連打で無死一、二塁とされると、ペラザに適時打を許して失点。ここでロバーツ監督がマウンドへ向かい、大谷は降板となった。

それでも奪三振能力の高さと支配力を十分に示す内容で、開幕ローテーション入りへ万全のアピールとなった。

打撃では2打数1安打。4回の第2打席でスプリットを捉え、センター前へ運ぶクリーンヒットを放った。

第1打席は三振に倒れたものの、コンタクトの質の高さは健在。途中交代までしっかりと役割を果たした。

今春初の"リアル二刀流"で11奪三振を記録した大谷。課題として残ったのは5回の連打による失点のみで、それ以上に圧倒的な支配力が際立った内容だった。

いよいよ開幕を迎えるシーズン本番へ向け、準備は整ったと言えそうだ。

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