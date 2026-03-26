ロバーツ監督 大谷翔平の快投に太鼓判 昨年と比べて「かなり違う。カーブが素晴らしかった」



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜3月24日(日本時間25日) オープン戦 ドジャース 0-3 エンゼルス＠ドジャー・スタジアム＞

現地時間3月24日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）がドジャースタジアムで行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「投手兼指名打者」で出場。

今春初の"二刀流"として投打で存在感を示し、開幕へ向けて万全の状態であることを印象づけた。

投手としては4回0/3を投げて86球、4安打3失点ながらも11奪三振を記録。初回からネト、トラウトを連続三振に仕留めるなど三者凡退の立ち上がりを見せると、2回は無死一、二塁のピンチから3者連続三振で切り抜けた。

3回には三者連続三振を奪い、前の回から6者連続三振。4回も3者連続三振と圧倒的な奪三振能力を発揮した。

5回に連打から適時打を浴びて降板したものの、それまでの内容は圧巻。ストレートに加え、シンカー、スイーパー、カーブを織り交ぜた投球で打者を翻弄し、仕上がりの良さを示した。

打撃では2打数1安打。4回の第2打席ではスプリットを捉えてセンター前ヒットを放ち、打者としても存在感を見せた。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷の投球について「準備はできています」と明言。

「オープン戦で見た2度の登板はいずれも強度と集中力があり、内容も良かった。今日は三振も多く、非常に効率的とまではいかないものの、良いリズムで十分に効率的な投球だった」と評価し、開幕に向けた状態の良さに太鼓判を押した。

さらに投球内容についても「シンカーがよく機能し、カーブも良かった。左打者から三振を奪えていたし、球種を使い分けながらカウントを有利に進める術を持っている」と分析。

多彩な球種と投球の引き出しの多さに自信が見えると語った。昨季との比較については「かなり違う」と明言。

「昨年はリハビリから実戦への移行段階で試行錯誤していたが、今はオフシーズンとWBCでの積み上げを経て、球種のバリエーションに大きな自信を持っている」と進化を強調した。

また、この日多用したカーブについても「タイミングを外す上で非常に効果的。球速差も大きな武器で、はっきりとした自信を持って投げていた」と高く評価した。

今春初の"リアル二刀流"で11奪三振を記録した大谷。指揮官も認める仕上がりの良さで、いよいよ迎えるシーズン本番へ向け、準備は整った。

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