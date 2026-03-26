「陸上で日本代表になる」という夢の実現のため、この春、親元を離れる決意をした中学生が静岡･清水町にいます。スポーツの強豪校も注目する、その強さの秘密を取材してきました。



先週3月19日･木曜日、静岡･清水町の町立清水中学校では、3年生179人が思い出の詰まった学び舎に別れを告げました。



この中に大きな夢を胸に、静岡から旅立つ少年がいます。



関響佑さん、15歳。この春から陸上の名門校「仙台育英高校」への進学が決まっています。





トラックを颯爽と駆け抜ける関さんが得意とするのは3000メートル。1月に行われた都道府県対抗男子駅伝では、全国の有力な中学生がひしめく中2区を走り区間賞、優秀選手賞も受賞した今、陸上界注目のスーパー中学生です。これらの活躍が、「全国高校駅伝」で8度の優勝を誇る名門校「仙台育英高校」の監督の目に留まり、声が掛かったのです。関選手は、なぜここまで速く走れるのでしょうか？強さの秘密について指導してきたコーチは…。（関選手を指導 STFC 長期担当コーチ）「彼の一番のポイントは足の回転の速さ、ピッチの速さ。小柄だが足の回転スピード足の回転速度がすごく速いので大柄な選手や年上の選手にも負けないスピードが出せる。中学生でその速さで足を回す選手はあまり見ない」関選手は「ピッチ」と呼ばれる一分間あたりの足の回転数が多いというのです。（関選手を指導 STFC 長期担当コーチ）「国内のトップ選手、大迫選手などはピッチの速さが190。関選手は200を超えてくる」実際に、この日のピッチ数を見てみると、なんと「211」。ピッチ数ではすでに国内トップレベルです。また、コーチが考える強さの秘密は走りだけではないそうです。（関選手を指導 STFC 長期担当コーチ）「彼のすごさは…考える力というものが他の選手に比べて非常に高いところですね」学校の昼休みを覗いてみると、友だちと楽しそうに遊ぶ関選手の姿が。中学生らしい一面を見せる関選手ですが、授業に取り組む姿勢はクラスメイトも一目を置いています。（クラスメート）「学年でも結構上位層で頭がいい。競技と両立して勉強もやって高い順位をとってるのがすごい」（クラスメート）「（合唱では）声いっぱい出して引っ張ってくれてるんでちゃんと上手くていいっす」（清水中学校 三河 悠太 教諭）「何かわからないことがあったら関君に聞いて教わるなど。授業では発表して、みんなの意見を盛り上げてくれる」コーチは、関選手が指示された練習の意図を的確に汲み取れることが、大きな成長につながっていると話します。更なる高みを目指して強豪校へ。目標は「全国高校駅伝」に出場し優勝、そしてさらに大きな夢も抱いています。（清水中学校･3年 関 響佑 選手）「高校では5000メートルで13分台を目指したい。最終的には世界陸上やオリンピックなどの出場を目指して日本を代表するような選手を目指したい」目指すは日本代表です。迎えた中学最後の日。関選手は式の前これまで支え続け、仙台へと送り出してくれる両親に手紙を書いたそうです。(母 関 由紀さん）「正直、クラブチームの送迎などで大変だと思うこともあった。兄がまだ高校生で家にいるときなどはどうやったら送迎しようか、パズルのようにはめていって大変だったけど、手紙で感じ取ってくれたのを思うとじっときました」（清水中学校･3年 関 響佑 選手）「練習とかで忙しく、感謝を伝えられる時間がなかったので、（手紙で）感謝を伝えました。高校に行くと（親の）支えが受けられなくなる。自分でできることは自分でやって、結果で恩返しできたらなと思う…言ったからには実現しないと」(母 関 由紀さん）「そうだよ。頑張って」静岡から日本を代表する選手へ。新たなステージへと進む関選手から、今後も目が離せません。