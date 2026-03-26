ＤｅＮＡの相川亮二監督が２６日、初采配をふるう２７日の開幕戦を前に「平常心」を強調した。

ハマスタで対戦相手のヤクルト・池山監督と並んで会見した４９歳のルーキー指揮官は「特別という人も多いけど、シーズンを考えれば１勝１敗は同じ」と淡々。しかし、キャンプイン前日の１月３１日にも「気持ちの高ぶりはない」と言いながら、翌２月１日に「眠れなかった」と“白状”しており、「きっと眠れないだろうな」と苦笑いも。

２８年ぶりのリーグ優勝へ「挑戦」をテーマに掲げて戦う１４３試合のスタート。「チームの雰囲気は作れた」と、常勝軍団への意識改革に自信ものぞかせた。

また、上半身のコンディション不良により、オープン戦最後の２試合を欠場した筒香嘉智内野手の開幕戦起用については「明日（メンバー表）見てください」と明言はしなかった。開幕スタメンは練習前に選手に伝達したという。メンバーの選定については「スタメンというのは、その日のベストメンバーで、ベイスターズを代表して試合に行く。明日選ばれたメンバーが明日のベストメンバー」と説明。負傷で調整ペースを落とした筒香には無理をさせず、ベンチスタートが濃厚。ハマスタで練習に参加した筒香は、開幕戦の出場について「体は問題ない。監督に言われたところで精一杯のパフォーマンスを発揮するだけ」と語った。