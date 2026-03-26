東根市で24日に発生した山林火災は、26日午前8時45分に「鎮圧」が確認されました。この火事で消火活動に当たった消防団員の男性1人が熱中症などにより病院に搬送されています。



東根市東根甲で24日午後1時半すぎに発生した山林火災は、26日午前5時から消防や自衛隊による消火活動が再開されました。現場の山中では弱い雨が降る中、地上からの放水が行われ、午前8時45分にこれ以上火が燃え広がらない「鎮圧」が確認されました。

それに伴い、東根市災害対策本部は自衛隊への派遣要請を解除を決めました。この火事では、これまでに少なくとも11ヘクタールが焼け、24日に消火活動に当たった20代の消防団員の男性1人が熱中症と脱水症状により病院に搬送されました。

消防の調べによりますと、火災現場の近くでは剪定した枝を燃やした跡が見つかっています。消防は今後完全に火を消し止めた状態の「鎮火」に向けて消火活動を継続しますが、26日午後に予定していた活動は、悪天候と安全面への配慮から中止。今後の活動については天気の状況を見ながら27日の午後を目途に再開する方針です。

