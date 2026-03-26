日本ハムの開幕投手・伊藤大海投手が２６日、開幕に懸ける思いを語った。

ＷＢＣから１６日に帰国すると、１７日から練習に参加。監督室で開幕投手への意思を確認された伊藤は「いくつもりで、今日練習に来たんでという話はしました」と振り返った。

ＷＢＣで打たれてなかったら、開幕は回避させたという新庄監督に対し、伊藤は「普通だったらちょっとやめとくかとなるところだったと思うんですけど、そこを自分の気持ちを尊重してくれたという面では、僕自身はもちろん感謝してますし、それに応えたいという気持ちはあります。それは監督にどうこうという訳ではないですけど、チームに対してそういう思いで、明日投げることができたらなとは思っています」と語った。

新庄監督は「抑えてたら開幕投手いってないです。打たれたんで、さあ開幕投手いこうということで。帰ってきて伊藤くんが監督室入ってきた瞬間に、ちょっと僕で大丈夫ですかみたいな顔をしたんですけど、いやお前でいくと。２人でここまで作り上げてきたものを開幕で全て出し切ってくれと。悔しさもあると思うので、期待してます」と信頼を口にしていた。