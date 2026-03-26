「燃料不足で給油制限も」中東情勢悪化タイで異変　EV・電動バイクに人気移行　火葬用の燃料不足に悩む寺院も

中東情勢の影響で燃料価格が世界的に上昇する中、ほほ笑みの国・タイでは電気自動車などの注目度が高まっています。

日本や中国など40を超える自動車やバイクのブランドが最新モデルを展示する「バンコク国際モーターショー」。

原油高を背景に、各社燃料代を抑えられる車のPRに力を入れていました。

日産は、ミニバンやSUVを中心としたハイブリッド車で燃費性能の高さをアピール。

日産の担当者：

（中東情勢の影響で）タイのお客さんは燃費をより意識するようになっています。

また、マツダはタイで新たに販売する新型のEV（電気自動車）を披露しました。

マツダの担当者は「現在予約受付中で非常に好評です。去年11月のモーターエキスポでの発表以降、すでに4000件以上の予約が入っています」と話します。

タイでは観光客に人気の食堂や屋台でも、原材料の輸送費や容器代が上昇。

また多くの寺院で、遺体を火葬するために必要な燃料が不足する事態となっています。

モーターショーの来場者の多くも関心は「燃料代節約」です。

来場者からは「最近は給油のために走り回らなければならず、給油制限もあります」「ガソリン代が高いので、家族用にEVの購入を検討中です」といった声が聞かれました。

燃料代節約の流れはこちらでも。

世界有数のバイク大国といわれるタイでは、原油高の影響で電動バイクの人気も急上昇。

こちらの販売店ではイラン情勢が悪化する前は、ひと月の販売台数は3台から5台程度でしたが、戦闘開始から1カ月もたたないうちに10台ほど売れたといいます。

電動バイク販売店・店長：

燃料不足を心配しているからか、売り上げは上がっています。（アメリカとイランの）戦闘前に比べて売り上げが2倍になりました。

現在、タイでは電動バイクの供給量が不足する事態にもなっていて、販売店は工場にある在庫を奪い合う状況だということです。