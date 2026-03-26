中東情勢の悪化を受け政府は26日、国家備蓄の放出を始めました。



しかし、燃料価格は高止まりしたままで、県内の事業者にも影響が広がっています。



経営を維持しながらいかにして商品やサービスの品質を保つか、対応を迫られている運送会社や生産者を取材しました。

■「かなりのダメージ」ひと月換算で200万円余の経費増加… 企業努力も経営圧迫

停滞すればあらゆる産業に影響が及ぶ物流、それを支えているのが運送業です。





■燃料費高騰も「それでも惜しまず栽培しているので…」生産者の思い

六郷小型貨物自動車運送の近藤哲泰社長、秋田県トラック協会の会長も務めています。近藤哲泰社長「この牛乳運ぶ車も365日稼働する」「本社のトラックは約80台なんですけど、ほぼここの給油所で給油をしています。自社給油所ですね」すべてのトラックをあわせて毎日、平均で約4,000リットルの軽油を消費しています。仕入れている軽油は今月1日と比べると、25日時点で1リットルあたり17円上がっています。ひと月で換算すると200万円余りの経費増加につながります。近藤社長「価格転嫁ができていない業種の中で本当ワーストに近いところでトラック運送があるので、なかなか今まで労務コストも含めてこれまでも価格転嫁なかなかできていなかった中で、今回の燃料高騰というのはかなりのダメージだと思っています」運賃の価格交渉は、長年、運送会社を選ぶことができる荷主側が優位とされてきました。そしていまも燃料費の高騰分を満額上乗せすることは難しいと話す近藤社長、企業努力は欠かせません。ドライバー「このあいだ社長がメールでアイドリングストップできるだけって、アイドリングストップは気にしてちょっとやってみようかなって感じ」近藤社長「あとスピードを少しね」走行速度を抑えたり停車時にエンジンを切ったりして、わずかでも燃費の改善を図り節約を試みています。しかし、政府から石油元売り各社への補助金支給がいつまで続くのか、また石油の備蓄が底をつくことはないのか。不安は尽きません。六郷小型貨物自動車運送 近藤哲泰社長「物価高騰で非常に大変な中でもですね、ご理解いただくとともに、我々もそうなんですけども、燃料をできるだけ節約して使っていくってとこに行動をどう変えていくかってところは運送会社も一般の消費者の方も皆さん同じなのかなと思いますので、そういった行動を心がけて皆でできるだけ大切な燃料ですね、使っていけるようにしていきたいなと思います」

影響は生産者にも広がっています。



8棟のハウスで約50品種の花の栽培を手がける佐藤壮真さんです。



佐藤壮真さん

「卒園式とか卒業式の需要があって、このサイネリアっていうお花がよく飾られるものになっているので、出荷が先週から今週にかけてピークで、今あと終盤を迎えつつあります」



新たな門出を祝う今の時季、特に気を配らなければいけないことがあります。



栽培中の花の温度管理です。



シクラメンは先月から本格的な栽培が始まりました。



昼と夜の気温に大きな差があるこの時季。



ハウス内の温度を夜間でも成長に適した約18度に保つため、夕方から翌朝まで断続的に暖房を入れなければいけません。



佐藤さん

「最初の生育が後半にも響いてくるので、最初の小さな段階でもすごく気をつかって栽培しています」



佐藤さんにとってシクラメンは特別な花です。



農家が丹精して育てた花々の出来栄えを競う全国花き品評会のシクラメン部門で、佐藤さんはおととし最優秀にあたる農林水産大臣賞を受賞しました。



きれいに咲き揃った花びら、そして葉との鮮やかな対比、全体のバランスなどあらゆる点で優れていると評価された佐藤さんのシクラメンは翌年も「全国一」に輝きました。



しかし、高まる生産意欲に燃料費の高騰が影を落とします。



佐藤さん

「（去年）1年間でだいたい300万円くらいかかってますね」



このまま灯油の値上がりが続けば、暖房費は年間で2割近く増えると見込まれています。



3連覇を目指すには温度管理は欠かせず、ほかに切り詰められる経費もありません。



佐藤さん

「いろんな燃料だったり資材の高騰があるんですけど、1鉢、1鉢、手間を惜しまずに、燃料を惜しまずに1年間、栽培しているので、それを手に取っていただけたときはたくさんシクラメンを愛でてあげてほしいなと思っています」

■「秋田の地域経済全体を冷え込ませる恐れ」 専門家の懸念

燃料価格の高騰が長期に及んだ場合の今後の見通しについて懸念を示すのは、経済学を専門とする秋田大学の講師、ワン・ジャンユンさんです。



ワン・ジャンユンさん

「コストを価格に転嫁できない小規模事業者は、利益が削られ、経営維持が非常に厳しくなります。また、ガソリンや食料品の値上がりが続けば、消費者の買い控えや外出控えが起きるでしょう。これは秋田の地域経済全体を冷え込ませる恐れがあります」



中東情勢の悪化を背景に、原油を載せたタンカーの航路 ホルムズ海峡は事実上封鎖されたままです。



ワンさんは「政府が調達先を中東からアメリカやカナダなどの産油国に切り替えることができれば国内の石油価格は一定の水準で安定するだろう」という見方を示しています。



しかし、その輸送が始まるまでどのぐらいの月日がかかるのか、原油調達の先行きは見通せません。



経営を維持しながら商品やサービスの質を保つため、県内事業者の模索が続いています。





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