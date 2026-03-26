THE YELLOW MONKEYが、ファッションブランド glambおよび日本酒ブランド 彗とコラボレーションする。

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THE YELLOW MONKEYは、結成35周年を記念して2025年11月に浮世絵作品『黄猿漢四人衆大首揃』（きざるおとこよにんしゅうおおくびぞろい）を発表。絵師 石川真澄による原画をもとに、彫師と摺師が技を重ねて完成させた同作品は100枚限定で生産され、2026年1月から抽選販売が行われるとNFTも絡めた展開も行われた。THE YELLOW MONKEYは同作品のより幅広い楽しみ方を提案すべく、今回のコラボレーションを発表した。

glambは同作品をファッションブランドの視点から再構築。浮世絵に描かれた人物や着物の花といった絵柄を切り分けて新たに組み上げた総柄シャツや、浮世絵をレザーの上に置き換えることで新たな表情を演出したレザーポーチが制作された。2商品は受注生産となり、本日3月26日より4月27日19時まで直営店 glamb Tokyo、glamb公式ECサイトにて受注販売が行われる。

蔵元『遠藤酒造場』が手掛ける日本酒 彗は、メンバーを描いた浮世絵『黄猿漢四人衆大首揃』をラベルに纏った特別な1本を本企画専用に設計。長野県産美山錦を使用した純米吟醸となり、完全数量限定で本日より受注販売が開始される。

コラボレーションを記念し、明日3月27日から東京 原宿のglamb直営店にてエキシビションを開催。会場では浮世絵の実物に加え、浮世絵制作過程の状態となる順序摺も複数点展示される。コラボレーションアイテムは、glambの2商品を試着可能な形で展示。さらにTHE YELLOW MONKEYが同時展開する彗とのコラボレーションボトルも展示され、会期のうち5日間は試飲も開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）