人気アイドル『IVE』がNBA現地観戦…クリッパーズユニ着用しインテュイット・ドーム来場

3月26日（現地時間25日）、インテュイット・ドームでロサンゼルス・クリッパーズとトロント・ラプターズが対戦。この試合をK-POP界をけん引する人気グループ「IVE（アイヴ）」のメンバーが訪れた。

IVEは2021年12月に韓国でデビューした6人組ガールズグループ。デビュー曲『ELEVEN』以来ヒットを連発しており、今年2月には2ndアルバム『REVIVE+』をリリースしたばかり。ロサンゼルスを含むワールドツアーも控えている。

この日は、元IZ*ONEのユジン、ウォニョンを筆頭に、日本人メンバーのレイ、最年長でラップ・ダンスを支えるガウル、リズ、そして“最強の末っ子”として愛されるイソを含む全員が、クリッパーズのユニフォームを着用してインテュイット・ドームに来場。

試合中のタイムアウト時には、クリッパーズのチアリーダーたちがIVEの新曲『BANG BANG』を用いたパフォーマンスを披露し、コートサイドで見守るメンバーたちが、自分たちの楽曲に合わせて笑顔で楽しむ場面も見られた。

試合は、終始ホームのクリッパーズが主導権を握り、119－94で3連勝を飾った。カワイ・レナードが27得点6リバウンド1ブロック、ダリアス・ガーランドが24得点6アシスト、ベネディクト・マサリンがベンチスタートながらも23得点6アシストをマークし、勝利に貢献した。

クリッパーズは次戦、28日（同27日）にインディアナ・ペイサーズと敵地ゲインブリッジ・フィールドハウスで対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・クリッパーズ 119－94 トロント・ラプターズ



LAC｜36｜23｜32｜28｜＝119



TOR｜22｜23｜27｜22｜＝94





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