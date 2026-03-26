望月歩が主演を務める映画『Erica -エリカ-』の公開日が5月15日に決定。あわせてポスタービジュアルと予告編、場面写真が公開された。

参考：宮岡太郎監督が自主映画をセルフリメイク 望月歩主演『Erica -エリカ-』2026年春公開決定

本作は、東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した宮岡太郎監督の自主映画『連鎖』を原案とした、人間の狂気を描くサイコホラー。脚本を『イニシエーション・ラブ』の井上テテが担当した。

飯笹辰樹役で主演を務めるのは『五億円のじんせい』などの望月歩。ヒロインのエリカ役は、ドラマ『先生さようなら』（日本テレビ系）で俳優デビューを果たした林芽亜里が務める。そのほか、ONE N' ONLYの高尾颯斗、葉月くれあ、小泉萌香、THE RAMPAGEの藤原樹が共演に名を連ねた。

公開された予告編は、彼女いない歴23年の青年・辰樹（望月歩）が、カフェで働く美しい女性・エリカ（林芽亜里）と出会う場面から始まる。彼女の優しさと笑顔に惹かれ、辰樹は次第にエリカに心を奪われていく。しかし、穏やかに見えた関係は次第に不穏な空気を帯びていく。エリカの意味深な言葉、辰樹の周囲で起こる不可解な出来事、そして次第に明らかになる彼女の異様な執着。映像は甘い恋愛の空気と、背筋を凍らせるような狂気が交錯する形で展開され、エリカの視線が静かに物語の闇を浮かび上がらせていく。やがて日常は崩れ始め、辰樹は逃れられない運命へと巻き込まれていく。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、夕焼けの花畑を背に意味深に微笑むエリカの姿が描かれている。

新たに公開された場面写真では、辰樹とエリカの関係を捉えたカットをはじめ、登場人物たちの姿や緊張感漂うホラーシーンなどが切り取られている。

さらに4月14日にヒューマントラストシネマ渋谷にて完成披露上映会の開催が決定。当日は、主演の望月をはじめ、林、高尾、小泉、そして宮岡監督が登壇する。

（文＝リアルサウンド映画部）