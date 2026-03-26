6月20日、21日に愛知 モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて開催される、04 Limited Sazabys主催の野外フェス『YON FES 2026』の最終出演アーティスト計12組が発表された。

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6月20日には、ELLEGARDEN、Fear, and Loathing in Las Vegas、OKAMOTO'S、THE BOYS&GIRLS、the cabs、ハルカミライが出演。6月21日には、go!go!vanillas、Maki、muque、キュウソネコカミ、ハク。、マキシマム ザ ホルモンがそれぞれ出演する。また、海外よりFire EX.（from 台湾）の初参加も決定している。

さらに、本日よりチケットのオフィシャルHP2次先行がスタート。応募期間は3月26日18時から4月5日23時59分となっている。詳細は同フェスの特設サイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）