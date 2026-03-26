Wリーグが自由契約選手リストを更新…ENEOS藤本愛瑚やSMBCの主力らが公示

3月26日にWリーグが自由契約選手リストを更新。SMBC TOKYO SOLUAから7名、シャンソン化粧品シャンソンVマジックから2名、プレステージ・インターナショナルアランマーレ秋田、ENEOSサンフラワーズ、新潟アルビレックスBBラビッツからそれぞれ1名が新たにリストに公示された。

ENEOSからは在籍8年目でプレーオフにも幾度となく出場してきた藤本愛瑚がリスト入りとなった。藤本は桜花学園高校を卒業後、ENEOSに加入しチームを支えてきたスモールフォワード。今シーズンは24試合に出場し、1試合平均3.7得点2.0リバウンドをマークしていた。

シャンソンからは全国中学校大会、ジュニアオールスターで優勝、アンダーカテゴリーでも代表入りした経験を持つ4年目の橋口樹がリスト入り。また、2年目の渡部陽美も名を連ねた。

今シーズンからWリーグに参戦したSMBCはフューチャーで6勝28敗・第5位で終了。実業団時代から在籍する熊倉菜々子、久冨彩乃、篠原愛佳ら主力7選手がリストに載った。

新潟アルビレックスBBラビッツからは在籍2年目となる野坂葵がチームで6人目となるリスト入りとなった。今シーズンの野坂は22試合に出場し、1試合平均9.6得点3.0リバウンド2.0アシストを記録した。

自由契約選手リストは、現時点で現所属チームへの選手同意書の提出がない選手が公示され、今後現役引退や他チームへの移籍、自チームへの残留などの可能性がある。

■Wリーグ自由交渉リスト3月26日公示選手



・中村愛美（SMBC TOKYO SOLUA）



・中山桂（SMBC TOKYO SOLUA）



・中谷まひる（SMBC TOKYO SOLUA）



・太田咲里（SMBC TOKYO SOLUA）



・篠原愛佳（SMBC TOKYO SOLUA）



・熊倉菜々子（SMBC TOKYO SOLUA）



・久冨彩乃（SMBC TOKYO SOLUA）



・髙橋悠佳（プレステージ・インターナショナルアランマーレ秋田）



・渡部陽美（シャンソン化粧品シャンソンVマジック）



・橋口樹（シャンソン化粧品シャンソンVマジック）



・藤本愛瑚（ENEOSサンフラワーズ）



・野坂葵（新潟アルビレックスBBラビッツ）

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