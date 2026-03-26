折坂悠太が、弾き語りツアー『折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 ＜そら豆編＞』を5月より開催する。

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昨年からは1人に立ち返った全国弾き語りツアー『折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025』を敢行し、今年に入ってからも沖縄で追加公演を開催するなど、精力的な活動を続けている折坂。この弾き語りツアーの新たな展開として、今回の『そら豆編』の開催が決定し、5月から6月にかけて全5公演をまわる。

本ツアーは、活動初期に深く関わったゆかりの地を再訪することをテーマとしており、タイトルには今後も“マメ”に訪れたいという意図が込められている。2025年のツアーに引き続き、それぞれの土地や会場が持つ固有の空気感を活かした“歌の旅”として展開。ライブハウスから音楽堂まで、折坂の原点と未来を繋ぐような親密な空間でのパフォーマンスが予定されている。

ツアービジュアルは、折坂の長年の友人であり、漫画家／ミュージシャンとしても活動する寺田燿児が担当。本ツアーのために描き下ろされた特別なイラストが、独奏遊行の世界観を彩る。

チケットは、3月29日よりプレオーダー抽選受付、4月9日より2次プレオーダー抽選受付がスタートする。

＜折坂悠太 コメント＞

今回巡るお店の名前を見ていると、それぞれの場所で過ごしたいい夜の匂いが立ち昇ってきます。あの時の大好きな道を歩きながら、知らずに通り過ぎていた路地に入ってみたい。そこから外れて、道じゃない所も歩いてみたい。変な形の石ころや流木やロープなんか拾って、見よう見まねで小舟を作る。歪だけれど、やっぱり私の形をしている。飛び出た棘やら釘やら踏んであたふたするかも。それも楽しみです。この楽しみに、どうかお付き合いください。微睡の中で、楊枝をしがみながら。煙る夜風に、ヤッタネとバイバイを繰り返しながら。そら豆の実りに思い耽り、言葉を集めながら。懐かしく新しい春を迎えたいと思います。何卒！

（文＝リアルサウンド編集部）