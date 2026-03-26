昨年、岡山市の姉妹都市アメリカ・サンノゼ市で、かつて岡山市が寄贈した桃太郎像が盗まれました。市はきょう（26日）、「桃太郎像」を復活させるためクラウドファンディングを開始すると発表しました。

【写真を見る】サンノゼ市で盗まれた友好の証「桃太郎像」の再建を 岡山市が復活のためのクラウドファンディングを開始【岡山】

岡山市が友好の証として1993年にサンノゼ市へ贈った「桃太郎像」です。昨年9月、何者かによって脚の部分を切断され持ち去られる盗難被害に遭いました。これを受けて、大森市長は像を再建するためのクラウドファンディングを行うと発表しました。

岡山市の派遣事業でサンノゼ市を訪れた中学生の呼びかけがきっかけとなったもので、6月中旬までに300万円の寄付を目標にするとしています。

（大森雅夫岡山市長）

「サンノゼ市とも協議をし、我々もクラウドファンディングという形で桃太郎像の再設置事業に協力することといたしました」

クラウドファンディングはきょう（26日）から行われていて、岡山市のホームページからもアクセスできます。