SixTONES、亀梨和也のサプライズ参戦に緊張モード！『6SixTONES』メンバーと親交のあるゲストが登場

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SixTONESの大型特別番組『6SixTONES』（読み：シックスストーンズ）第2弾が、3月31日22時から放送。このたびゲストが発表された。

■SixTONES×亀梨和也、ご褒美をかけてチャレンジ

『6SixTONES』は、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組。

緊張しやすいというジェシーには、親交のある向井理から「緊張克服企画」が贈られ、極限のプレッシャーをかけるべく大先輩・亀梨和也がサプライズ参戦。突如スタジオにサプライズ登場した憧れの先輩を前に、普段は賑やかな6人も緊張モードに。成功率80パーセント以上の“デキて当然チャレンジ”で、ご褒美をかけ7人全員ノーミス成功に挑む。

さらに、SixTONESメンバーと親交のある松たか子、向井理、柳沢慎吾、尾上松也、チョコレートプラネット、EXITが“誰とも被らないSPプレゼント”でSixTONESの6周年を盛大にお祝いする。

SixTONESの6人を巨大な“プレゼントボックス”に閉じ込めるという異例のオープニングで幕を開ける今回は、豪華芸能人と相談した“誰とも被らないSPプレゼント”で6周年をお祝い。メンバーの願いや悩みにちなんだ予測不能のお祝いが、次々と繰り広げられる。

松たか子は、共演歴のある松村北斗の「宝くじを当てたい」という夢に応える!? 果たして当選するのか――。さらに、田中樹のマブダチ芸人・EXIT兼近が贈るのは「水槽UFOキャッチャー」。伊勢海老など高級魚介を捕獲できれば、その場で一流シェフが調理するご褒美ディナーを獲得できるが…なぜか田中自らが体を張る展開に!? 珍プレー続出でスタジオは大盛り上がり。叫ぶ田中の身に何が起きたのか――。

前代未聞の“密室に閉じ込めてお祝い”する『6SixTONES』第2弾は、3月31日22時から放送。今回もSixTONESは一切台本なし。この番組ならではの方法でSixTONESの6周年を全力で祝う一夜に、ぜひ期待しよう。

■番組概要

TBS系『6SixTONES』

03/31（火）22:00～22:57

出演者：SixTONES （ジェシー 京本大我 松村北斗 高地優吾 森本慎太郎 田中樹）

※高地優吾の「高」は、はしごだかが正式表記）

スタジオゲスト：亀梨和也

VTRゲスト：松たか子 向井理 柳沢慎吾 尾上松也 チョコレートプラネット EXIT

(C)TBS

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/program/6SixTONES/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/