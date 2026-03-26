あいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ] が3月26日大引け後(17:45)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の260億円→300億円(前期は102億円)に15.4％上方修正し、増益率が2.5倍→2.9倍に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の117億円→157億円(前年同期は2.8億円)に33.9％増額し、増益率が41倍→55倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の110円→135円(前期は110円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社の連結子会社である株式会社あいち銀行において、貸出金利息、有価証券関係損益が当初予想を上回る見込みとなったこと、与信関係費用が当初予想を下回る見込みとなったこと等から、2026年３月期通期の連結業績予想を上方修正するものです。



当社の株主還元方針は、収益基盤の強化に向けた内部留保を確保しつつ株主に対する還元を通して資本効率の向上を図るため、１株につき100円の年間配当（株式分割前）を下限とし、自己株式取得についても柔軟に実施していくことを基本方針とします。具体的には、配当金と自己株式取得合計の総還元性向30％を目処としております。今回、2026年３月期通期の連結業績予想の上方修正を踏まえ、2025年11月10日に公表いたしました2026年３月期の配当予想を修正いたしました。※本資料に記載されている業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

