「日経225ミニ」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限8727枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8727枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8727( 8727)
バークレイズ証券 4253( 4253)
SBI証券 12584( 3722)
ソシエテジェネラル証券 2245( 2245)
楽天証券 4502( 1628)
松井証券 732( 732)
フィリップ証券 533( 533)
マネックス証券 283( 283)
三菱UFJeスマート 560( 278)
日産証券 237( 237)
ドイツ証券 110( 110)
インタラクティブ証券 72( 72)
JPモルガン証券 47( 47)
ゴールドマン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 150( 150)
ソシエテジェネラル証券 147( 147)
マネックス証券 96( 96)
楽天証券 101( 55)
SBI証券 144( 40)
フィリップ証券 36( 36)
松井証券 18( 18)
ドイツ証券 15( 15)
JPモルガン証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 32( 12)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 220161( 220161)
ソシエテジェネラル証券 77096( 77096)
バークレイズ証券 54968( 54968)
SBI証券 115055( 50107)
楽天証券 73171( 34525)
松井証券 28048( 28048)
三菱UFJeスマート 16129( 10223)
日産証券 9593( 9593)
サスケハナ・ホンコン 7163( 7163)
マネックス証券 6651( 6651)
JPモルガン証券 5806( 5806)
ビーオブエー証券 5718( 5718)
フィリップ証券 2814( 2814)
モルガンMUFG証券 2275( 2275)
みずほ証券 1653( 1653)
ゴールドマン証券 1261( 1259)
インタラクティブ証券 1005( 1005)
ドイツ証券 872( 872)
BNPパリバ証券 823( 823)
UBS証券 699( 699)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース