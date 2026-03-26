「日経225ミニ」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限7902枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7902枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7902( 6702)
ソシエテジェネラル証券 6376( 4676)
バークレイズ証券 4097( 3597)
SBI証券 5471( 1783)
楽天証券 2939( 1115)
松井証券 642( 642)
インタラクティブ証券 555( 555)
三菱UFJeスマート 636( 368)
マネックス証券 360( 360)
フィリップ証券 302( 302)
日産証券 141( 141)
ドイツ証券 133( 133)
JPモルガン証券 63( 63)
ゴールドマン証券 18( 18)
岩井コスモ証券 13( 13)
立花証券 5( 5)
光世証券 3( 3)
共和証券 1( 1)
三菱UFJ証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 112( 112)
ソシエテジェネラル証券 71( 71)
フィリップ証券 65( 65)
松井証券 38( 38)
楽天証券 44( 36)
SBI証券 85( 31)
マネックス証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 25( 17)
日産証券 10( 10)
JPモルガン証券 8( 8)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 171671( 171668)
ソシエテジェネラル証券 114892( 114889)
バークレイズ証券 63865( 63865)
SBI証券 89627( 36363)
松井証券 21426( 21426)
楽天証券 49274( 19810)
日産証券 17897( 17897)
サスケハナ・ホンコン 11292( 11292)
三菱UFJeスマート 14409( 8403)
JPモルガン証券 8165( 8165)
ゴールドマン証券 7544( 7456)
モルガンMUFG証券 7197( 7197)
ビーオブエー証券 5512( 5512)
マネックス証券 4345( 4345)
広田証券 3001( 3001)
UBS証券 2885( 2885)
BNPパリバ証券 2538( 2538)
みずほ証券 2458( 2448)
野村証券 2488( 2422)
フィリップ証券 2353( 2353)
東海東京証券 10( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース