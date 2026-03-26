「日経225先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9911枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9911枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9911( 9645)
バークレイズ証券 4906( 4906)
ソシエテジェネラル証券 4694( 4682)
松井証券 1372( 1372)
サスケハナ・ホンコン 1223( 1223)
SBI証券 1960( 1146)
楽天証券 1379( 739)
ビーオブエー証券 667( 667)
BNPパリバ証券 736( 602)
日産証券 542( 542)
ゴールドマン証券 679( 469)
JPモルガン証券 426( 426)
フィリップ証券 209( 209)
UBS証券 212( 208)
インタラクティブ証券 196( 196)
三菱UFJeスマート 263( 195)
モルガンMUFG証券 154( 154)
マネックス証券 152( 152)
ドイツ証券 141( 141)
シティグループ証券 230( 132)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
フィリップ証券 12( 12)
SBI証券 9( 9)
ドイツ証券 8( 8)
楽天証券 7( 7)
JPモルガン証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース