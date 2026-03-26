「日経225先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万2947枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2947枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12947( 12001)
ソシエテジェネラル証券 8030( 6928)
バークレイズ証券 6372( 6186)
サスケハナ・ホンコン 2800( 2800)
ゴールドマン証券 2934( 2000)
モルガンMUFG証券 1568( 1383)
JPモルガン証券 1547( 1155)
野村証券 1919( 959)
ビーオブエー証券 1240( 952)
SBI証券 1722( 943)
松井証券 811( 811)
BNPパリバ証券 1565( 721)
日産証券 656( 636)
楽天証券 933( 607)
UBS証券 830( 584)
シティグループ証券 997( 554)
みずほ証券 475( 388)
三菱UFJ証券 828( 329)
三菱UFJeスマート 355( 315)
フィリップ証券 233( 233)
SMBC日興証券 675( 0)
大和証券 17( 0)
東海東京証券 15( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 74( 74)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
楽天証券 9( 5)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース