「デートは男の人が女の子を迎えに行くものなんですよ!!」→「意味がわかりません」マチアプで出会った人と価値観が合わない！だけど、なぜか惹かれて…【作者にも話を聞いた】

「デートは男の人が女の子を迎えに行くものなんですよ!!」→「意味がわかりません」マチアプで出会った人と価値観が合わない！だけど、なぜか惹かれて…【作者にも話を聞いた】