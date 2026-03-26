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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」で「【2026年春最新】Claude Code(クロードコード)基本機能完全ガイド｜スキル(Skills)・フック・サブエージェント・MCP・プラグインをまとめて解説！」と題した動画が公開された。動画では、Anthropic社が開発するAIエージェント「Claude Code」の基本機能について、非エンジニアにも分かりやすく解説している。



動画の序盤で、AIに特定の専門知識や機能を付与する「スキル」を紹介した。オープン規格「Agent Skills」を採用し、必要なマニュアルやプログラムをパッケージ化して効率的な作業を実現するという。



続いて「フック」機能を解説。特定のタイミングで自動的に処理を実行する機能であり、「作業が終わったら音を鳴らす」など、毎回必ず行う作業の自動化に最適だと語った。また、「サブエージェント」については、専門分野を持つ複数のAIアシスタントを同時に稼働させる仕組みを紹介。「メインの記憶容量を消費しない」ため、メインの会話を妨げずに並行作業が進められる独自のメリットを強調した。



さらに、外部アプリやデータベースと直接連携する「MCP（Model Context Protocol）」の活用法や、各種機能をまとめてチーム内で共有できる「プラグイン」機能についても、実際の操作画面を交えながら手順を詳細に解説した。



Claude Codeは単なる開発支援にとどまらず、あらゆる業務を自動化する強力なプラットフォームである。これらの基本機能を組み合わせれば、日常の煩雑なタスクから解放され、より創造的な業務に集中できる環境が構築されるだろう。