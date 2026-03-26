『カンブリア宮殿』村上龍氏＆小池栄子MCでラスト放送 日本を代表する大物経済人も続々登場 きょう26日
テレビ東京で26日午後11時21分から、『カンブリア宮殿』が放送される。番組は4月からリニューアルされ、今回の放送で村上龍氏＆小池栄子のMCは見納めとなる。
【写真】4月からは…MCを務める金原ひとみ氏＆ヒャダイン
番組では、放送20年のスペシャル企画として、数多くのゲストの中から、厳選したスゴ腕経営者たちの歩みと現在の挑戦を取材、日本企業の20年の格闘を振り返る。
トヨタ自動車社長就任時に巨額赤字やリコール問題の苦境の中にあった豊田章男氏。EVの普及など、業界を揺るがす出来事を乗り越え、世界一の自動車メーカーとなった。69歳の今もマスタードライバーとしてハンドルを握る豊田氏を独占取材。さらに、2008年の番組出演時に売上高6000億円だったファーストリテイリングを3兆円企業へと導いた柳井正氏の海外攻略成功の秘密から、携帯キャリアから世界的なファンドを運営する企業に変貌し、売上高7兆円を突破したソフトバンクグループまで、日本の今後を占うカリスマ経営者たちの最新の経営に迫る。
さまざまな経験を経て新たなステージで格闘する今回のゲストたちの現場も取材する。ネスレ日本のトップを退任後、「イノベーション道場」で若手起業家を育てるのは高岡浩三氏。一方、佐藤可士和氏は直木賞作家・今村翔吾氏とタッグを組み、新たな書店のかたち、シェア型書店「ほんまる」をブランディング。さらにヤフー社長として活躍した宮坂氏は、19年、東京都副知事に転身し、立ち遅れていた都のDXを進めるGovTech東京を設立した。個性的な3人の挑戦を追う。
圧倒的な話術で“テレビ通販のカリスマ”として名を馳せた高田明氏（※高＝はしごだか）。そのジャパネットHDは、後継者の旭人氏がトップとなり大変貌を遂げた。長崎にホテルを併設したスタジアムシティを建設し、参入したクルーズ事業も好調で地元長崎に大きな活気を生み出している。
一方、徳島県上勝町で高齢者が葉っぱを売る「いろどり」事業を生み、町おこし成功事例として知られるようになった横石知二氏。横石氏は去年他界したが、町には移住者が増え、山間におしゃれな店ができるなど、過疎の街を一変させている。ビジネスが大きく羽ばたき、地域をも変貌させる驚きの経営を取材する。
番組は4月から、MCが作家の金原ひとみ氏、音楽クリエイターのヒャダインに交代する。
■ゲスト
元ネスレ日本社長 代表 高岡浩三氏
サムライ代表 佐藤可士和氏
東京都副知事 宮坂学氏
■MC
村上龍氏
小池栄子
【写真】4月からは…MCを務める金原ひとみ氏＆ヒャダイン
番組では、放送20年のスペシャル企画として、数多くのゲストの中から、厳選したスゴ腕経営者たちの歩みと現在の挑戦を取材、日本企業の20年の格闘を振り返る。
トヨタ自動車社長就任時に巨額赤字やリコール問題の苦境の中にあった豊田章男氏。EVの普及など、業界を揺るがす出来事を乗り越え、世界一の自動車メーカーとなった。69歳の今もマスタードライバーとしてハンドルを握る豊田氏を独占取材。さらに、2008年の番組出演時に売上高6000億円だったファーストリテイリングを3兆円企業へと導いた柳井正氏の海外攻略成功の秘密から、携帯キャリアから世界的なファンドを運営する企業に変貌し、売上高7兆円を突破したソフトバンクグループまで、日本の今後を占うカリスマ経営者たちの最新の経営に迫る。
圧倒的な話術で“テレビ通販のカリスマ”として名を馳せた高田明氏（※高＝はしごだか）。そのジャパネットHDは、後継者の旭人氏がトップとなり大変貌を遂げた。長崎にホテルを併設したスタジアムシティを建設し、参入したクルーズ事業も好調で地元長崎に大きな活気を生み出している。
一方、徳島県上勝町で高齢者が葉っぱを売る「いろどり」事業を生み、町おこし成功事例として知られるようになった横石知二氏。横石氏は去年他界したが、町には移住者が増え、山間におしゃれな店ができるなど、過疎の街を一変させている。ビジネスが大きく羽ばたき、地域をも変貌させる驚きの経営を取材する。
番組は4月から、MCが作家の金原ひとみ氏、音楽クリエイターのヒャダインに交代する。
■ゲスト
元ネスレ日本社長 代表 高岡浩三氏
サムライ代表 佐藤可士和氏
東京都副知事 宮坂学氏
■MC
村上龍氏
小池栄子