SixTONES、サプライズ参戦の亀梨和也と緊張克服企画 向井理、松たか子、EXITから“密室お祝い”届く
6人組グループ・SixTONESのデビュー6周年を記念したTBS系初冠番組『6SixTONES』第2弾が、3月31日午後10時から放送される。松たか子、向井理、柳沢慎吾、尾上松也ら仲良し芸能人が“誰とも被らないプレゼント”を届けるほか、SixTONESのもとに大先輩・亀梨和也がサプライズ登場。緊張感MAXの中、チャレンジ企画にガチ挑戦する。
【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES
同番組は6周年を迎えたSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティー。今回は前代未聞の“密室に閉じ込めてお祝い”を実行する。
緊張しやすいというジェシーには、親交のある向井理から「緊張克服企画」が贈られ、極限のプレッシャーをかけるべく亀梨がサプライズ参戦。突如スタジオにサプライズ登場した憧れの先輩を前に、普段はにぎやかな6人も緊張モードに。成功率80％以上の“デキて当然チャレンジ”で、ごほうびをかけ7人全員ノーミス成功に挑む。
さらに、SixTONESメンバーと親交のある松たか子、向井、柳沢慎吾、尾上松也、チョコレートプラネット、EXITが“誰とも被らないSPプレゼント”でSixTONESの6周年を盛大にお祝いする。
また、SixTONESの6人を巨大な“プレゼントボックス”に閉じ込めるという異例のオープニングで幕を開ける今回は、豪華芸能人と相談した“誰とも被らないSPプレゼント”で6周年をお祝い。メンバーの願いや悩みにちなんだ予測不能のお祝いが、次々と繰り広げられる。
松は、共演歴のある松村北斗の「宝くじを当てたい」という夢に応える（!?）果たして当選するのか――。さらに、田中樹のマブダチ芸人・EXIT兼近が贈るのは「水槽UFOキャッチャー」。伊勢海老など高級魚介を捕獲できれば、その場で一流シェフが調理するご褒美ディナーを獲得できるが…なぜか田中自らが体を張る展開に。珍プレー続出でスタジオは大盛り上がり。叫ぶ田中の身に何が起きたのか。
【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES
同番組は6周年を迎えたSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティー。今回は前代未聞の“密室に閉じ込めてお祝い”を実行する。
さらに、SixTONESメンバーと親交のある松たか子、向井、柳沢慎吾、尾上松也、チョコレートプラネット、EXITが“誰とも被らないSPプレゼント”でSixTONESの6周年を盛大にお祝いする。
また、SixTONESの6人を巨大な“プレゼントボックス”に閉じ込めるという異例のオープニングで幕を開ける今回は、豪華芸能人と相談した“誰とも被らないSPプレゼント”で6周年をお祝い。メンバーの願いや悩みにちなんだ予測不能のお祝いが、次々と繰り広げられる。
松は、共演歴のある松村北斗の「宝くじを当てたい」という夢に応える（!?）果たして当選するのか――。さらに、田中樹のマブダチ芸人・EXIT兼近が贈るのは「水槽UFOキャッチャー」。伊勢海老など高級魚介を捕獲できれば、その場で一流シェフが調理するご褒美ディナーを獲得できるが…なぜか田中自らが体を張る展開に。珍プレー続出でスタジオは大盛り上がり。叫ぶ田中の身に何が起きたのか。