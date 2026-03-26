『らんま1/2』第3期、10月より放送 乱馬に良牙が“爆砕点穴”！ティザービジュアル＆第1弾PV公開
テレビアニメ『らんま1/2』第3期が、10月より日本テレビ系にて放送されることが発表された。放送直後からNetflixにて独占配信される。あわせて、第3期ティザービジュアルと第1弾PVが公開された。
【画像】熱くなる！らんまと良牙が激突する『らんま1/2』第3期新PV場面カット
ビジュアルでは、向かい合う乱馬と良牙が描かれている。2人の眼光は鋭く、良牙の指は本作に登場する必殺技“爆砕点穴”を彷彿とさせる特徴的なポーズをしている。
PVは、壁を殴る良牙にコロンが一緒に組むことを提案する、印象的なシーンから。映像では、第3期で恐怖の秘拳“爆砕点穴”に関するエピソードが展開されることが明らかになり、次々とアクションシーンが展開されていく。これまで第1期、第2期で公開してきたPV以上にバトルシーンにフォーカスした映像に仕上がっており、第3期への期待が高まる。
PV内では、第3期制作スタッフも解禁された。第1期、第2期に引き続き、宇田鋼之介氏が監督を務め、MAPPAがアニメーション制作を担当する。
第3期の放送に先駆けて、第2期が4月3日よりBS日テレにて毎週金曜深夜2時に放送される。
また、4月10日〜19日に神奈川・横浜中華街でコラボイベントが開催される。中華ロリータ風衣装の描き下ろしイラストが登場し、描き下ろしグッズやA3オリジナルグラフアートグッズの販売、横浜中華街満喫スタンプラリーが実施される予定。対象店舗で対象商品を購入してスタンプをゲットすると、物販会場でイラストカードと交換できる。さらに、店頭で関連商品を2500円（税込）購入ごとに、イラストカード（全3種）がランダムで1枚プレゼントされる。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年10月〜12月に放送された。
【画像】熱くなる！らんまと良牙が激突する『らんま1/2』第3期新PV場面カット
ビジュアルでは、向かい合う乱馬と良牙が描かれている。2人の眼光は鋭く、良牙の指は本作に登場する必殺技“爆砕点穴”を彷彿とさせる特徴的なポーズをしている。
PVは、壁を殴る良牙にコロンが一緒に組むことを提案する、印象的なシーンから。映像では、第3期で恐怖の秘拳“爆砕点穴”に関するエピソードが展開されることが明らかになり、次々とアクションシーンが展開されていく。これまで第1期、第2期で公開してきたPV以上にバトルシーンにフォーカスした映像に仕上がっており、第3期への期待が高まる。
第3期の放送に先駆けて、第2期が4月3日よりBS日テレにて毎週金曜深夜2時に放送される。
また、4月10日〜19日に神奈川・横浜中華街でコラボイベントが開催される。中華ロリータ風衣装の描き下ろしイラストが登場し、描き下ろしグッズやA3オリジナルグラフアートグッズの販売、横浜中華街満喫スタンプラリーが実施される予定。対象店舗で対象商品を購入してスタンプをゲットすると、物販会場でイラストカードと交換できる。さらに、店頭で関連商品を2500円（税込）購入ごとに、イラストカード（全3種）がランダムで1枚プレゼントされる。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年10月〜12月に放送された。
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