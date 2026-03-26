『魔法のプリンセス ミンキーモモ』32年ぶり完全新作制作で2026年劇場公開 特報映像解禁
アニメ『魔法のプリンセス ミンキーモモ』シリーズの完全新作OVA作品『魔法のプリンセス ミンキーモモ 憧れの夢へ まごころの二重奏（デュオ）』が制作されることが決定し、2026年に劇場公開されることが発表された。新作の制作は1994年発売のOVA『MINKY MOMO IN 旅だちの駅』以来、32年ぶりとなる。
【動画】懐かしい変身シーン！『ミンキーモモ』32年ぶり新作の公開された特報映像
『魔法のプリンセス ミンキーモモ』は、夢を忘れかけている人々の夢を取り戻すため、大人になる魔法を使って奮闘する少女・ミンキーモモの物語。1982年に1作目、1991年に2作目がテレビシリーズとして放送された。魔法少女アニメの礎を築いたとして知られ、魔法少女アニメの常識を覆す独創的な脚本と完成度の高い作画で多くのファンを魅了し、大人も楽しめるファンタジー作品として人気となった。当時の魔法少女ブームをけん引し、数々のOVA作品が世に送り出されるなど、今でも世代を超えて根強い支持を集めている。
今回の完全新作OVAは、葦プロダクション創立50周年を記念して制作され、今回、ティザービジュアルと特報映像、スタッフ情報が解禁。監督を渡辺歩、キャラクターデザインをわたなべひろし、とみながまり、脚本を赤尾でこが担当する。
ティザービジュアルは、かつてのシリーズで親しまれた、モモが三日月に乗りお供たちと共に過ごす旧作デザインのオマージュとなっている。特報映像では、これまでのミンキーモモの歴史を振り返ることから始まり、モモが変身するシーンや仲間たちとの絆が描かれたシーンなど、モモが歩んできた軌跡が凝縮された映像となっている。
また、劇場上映に先駆け、4月4日24時30分から第1期シリーズをBS日テレにて放送。春からの再放送を通して、新作の劇場公開に向けて盛り上げていく。
■監督：渡辺歩コメント
かつてモモと夢を見た方には懐かしく。はじめてモモと夢を見る方には新しい。そうです。モモは夢を抱く人に寄り添います。あたためている夢がある人はいませんか？あと一歩が踏み出せず諦めかけている夢。忘れていた夢。もう一度見たい夢。どんな夢もモモは寄り添い応援します。夢を追う素晴らしさ。叶う喜び。そして夢破れた悲しさ。その全てにモモが寄り添い希望を与えます。夢を追う仲間として。そしてみんなが仲間になる。それがモモの夢なのです。その情熱を是非受け止めてください！
■キャラクターデザイン：わたなべひろしコメント
「夢の中の輪舞」「魔法のプリンセス ミンキーモモ 夢を抱きしめて」「旅立ちの駅」に続いてモモのキャラクターデザインを担当させていただきました。若い頃からおそらく絶え間なく関わらせていただいているモモと共に軌跡を刻んでいることをとても嬉しく思います。そして新しいモモの誕生が思い出だけではなく未来を紡ぎ出してくれるという事を嬉しく思います。
そして軌跡の始まりとなったOP原画や初作画監督に起用してくださった芦田豊雄氏と葦プロダクション様に深く感謝しています。新しいミンキーモモ始動、これまでのファンの方々にも新しいモモからスタートの皆様にも、歴史のあるモモの世界を楽しいでいただけたらと思っております。自分自身も新しいスタッフの生み出すモモの世界を楽しみにしております。
■キャラクターデザイン：とみながまりコメント
32年とう年月はもう「久しぶり〜！」なんていうものではありません、それだけの時間をかけても再スタート出来る奇跡、そんな作品の一端でも関わることが出来て幸せです、ありがとうございます。既に歴代のモモを知ってる方も、初めて出会う方も、よろしくお願いします！
■脚本：赤尾でこコメント
小さい頃の夢は『お花屋さん』でした。そんな私は今、脚本家として文字を紡いでいます。夢は何個でも持てるし、夢はどんどん変化していく。何を夢とするか、何を夢と呼ぶか。『夢』・・・なんとなく気づいていいましたが、かなり奥が深いです。シナリオ作業の間、私の人生の中で、生まれては叶えられなかった夢のことをいくつも思い出しました。その夢をもう一度抱きしめたいな、なんて思ったりもしました。モモがそう思わせてくれました。ありがとう、モモ。新しいミンキーモモが皆様の心にそっと触れ、夢をガッと応援する・・・そんな時間になったら嬉しいです。
■『魔法のプリンセス ミンキーモモ 憧れの夢へ まごころの二重奏』あらすじ
夢エネルギーによって存在を保っている夢と希望の国「デジナーサ」。人間たちが夢と希望を持たなくなったことによって、夢エネルギーが減少し、国は消滅の危機を迎えていた。王様は最後の希望として、ミンキーモモに助けを求めるべく、お供の3匹（チャモチャ、デッタブック、ピピルピ）を送りだす。12歳の誕生日にスマホを手に入れた桃は、お供たちとの出会いを機にミンキーモモとして目覚め、デジナーサを救う決意をする。順調に夢エネルギーを集めていく中、巷では謎のアプリが流行し始めていた。
そこで語られる子供たちの夢は、承認欲求や数字稼ぎのための「軽薄な夢」ばかり。これって、本当にみんなが叶えたい夢なのかなぁ？好きなものだらけ…それってホントに理想の世界、かな…ミンキーモモまたは桃は、みんなの夢に疑問を持ち始める。
【動画】懐かしい変身シーン！『ミンキーモモ』32年ぶり新作の公開された特報映像
『魔法のプリンセス ミンキーモモ』は、夢を忘れかけている人々の夢を取り戻すため、大人になる魔法を使って奮闘する少女・ミンキーモモの物語。1982年に1作目、1991年に2作目がテレビシリーズとして放送された。魔法少女アニメの礎を築いたとして知られ、魔法少女アニメの常識を覆す独創的な脚本と完成度の高い作画で多くのファンを魅了し、大人も楽しめるファンタジー作品として人気となった。当時の魔法少女ブームをけん引し、数々のOVA作品が世に送り出されるなど、今でも世代を超えて根強い支持を集めている。
ティザービジュアルは、かつてのシリーズで親しまれた、モモが三日月に乗りお供たちと共に過ごす旧作デザインのオマージュとなっている。特報映像では、これまでのミンキーモモの歴史を振り返ることから始まり、モモが変身するシーンや仲間たちとの絆が描かれたシーンなど、モモが歩んできた軌跡が凝縮された映像となっている。
また、劇場上映に先駆け、4月4日24時30分から第1期シリーズをBS日テレにて放送。春からの再放送を通して、新作の劇場公開に向けて盛り上げていく。
■監督：渡辺歩コメント
かつてモモと夢を見た方には懐かしく。はじめてモモと夢を見る方には新しい。そうです。モモは夢を抱く人に寄り添います。あたためている夢がある人はいませんか？あと一歩が踏み出せず諦めかけている夢。忘れていた夢。もう一度見たい夢。どんな夢もモモは寄り添い応援します。夢を追う素晴らしさ。叶う喜び。そして夢破れた悲しさ。その全てにモモが寄り添い希望を与えます。夢を追う仲間として。そしてみんなが仲間になる。それがモモの夢なのです。その情熱を是非受け止めてください！
■キャラクターデザイン：わたなべひろしコメント
「夢の中の輪舞」「魔法のプリンセス ミンキーモモ 夢を抱きしめて」「旅立ちの駅」に続いてモモのキャラクターデザインを担当させていただきました。若い頃からおそらく絶え間なく関わらせていただいているモモと共に軌跡を刻んでいることをとても嬉しく思います。そして新しいモモの誕生が思い出だけではなく未来を紡ぎ出してくれるという事を嬉しく思います。
そして軌跡の始まりとなったOP原画や初作画監督に起用してくださった芦田豊雄氏と葦プロダクション様に深く感謝しています。新しいミンキーモモ始動、これまでのファンの方々にも新しいモモからスタートの皆様にも、歴史のあるモモの世界を楽しいでいただけたらと思っております。自分自身も新しいスタッフの生み出すモモの世界を楽しみにしております。
■キャラクターデザイン：とみながまりコメント
32年とう年月はもう「久しぶり〜！」なんていうものではありません、それだけの時間をかけても再スタート出来る奇跡、そんな作品の一端でも関わることが出来て幸せです、ありがとうございます。既に歴代のモモを知ってる方も、初めて出会う方も、よろしくお願いします！
■脚本：赤尾でこコメント
小さい頃の夢は『お花屋さん』でした。そんな私は今、脚本家として文字を紡いでいます。夢は何個でも持てるし、夢はどんどん変化していく。何を夢とするか、何を夢と呼ぶか。『夢』・・・なんとなく気づいていいましたが、かなり奥が深いです。シナリオ作業の間、私の人生の中で、生まれては叶えられなかった夢のことをいくつも思い出しました。その夢をもう一度抱きしめたいな、なんて思ったりもしました。モモがそう思わせてくれました。ありがとう、モモ。新しいミンキーモモが皆様の心にそっと触れ、夢をガッと応援する・・・そんな時間になったら嬉しいです。
■『魔法のプリンセス ミンキーモモ 憧れの夢へ まごころの二重奏』あらすじ
夢エネルギーによって存在を保っている夢と希望の国「デジナーサ」。人間たちが夢と希望を持たなくなったことによって、夢エネルギーが減少し、国は消滅の危機を迎えていた。王様は最後の希望として、ミンキーモモに助けを求めるべく、お供の3匹（チャモチャ、デッタブック、ピピルピ）を送りだす。12歳の誕生日にスマホを手に入れた桃は、お供たちとの出会いを機にミンキーモモとして目覚め、デジナーサを救う決意をする。順調に夢エネルギーを集めていく中、巷では謎のアプリが流行し始めていた。
そこで語られる子供たちの夢は、承認欲求や数字稼ぎのための「軽薄な夢」ばかり。これって、本当にみんなが叶えたい夢なのかなぁ？好きなものだらけ…それってホントに理想の世界、かな…ミンキーモモまたは桃は、みんなの夢に疑問を持ち始める。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優