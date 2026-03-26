地上波深夜に“クズ男”特番、あり得ないエピソード続々 金髪の高田里穂もVTR出演
カンテレのドラマ『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達〜』（TVer＆カンテレドーガで独占配信中）に絡み、“クズ男”とのあり得ないエピソードを持つ女流プロ雀士仲間が集結する特番『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達が語り尽くす』が、地上波で29日深夜に放送される。
【写真】金髪の高田美帆ビジュアル
高田里穂が主演を務める配信ドラマは、女流プロ雀士界のレジェンド・和泉由希子が実際にあった“クズ男”とのエピソードを書籍化した『愛に縛られる女達』（「近代麻雀シリーズ」竹書房刊）を実写化したもの。
主人公・雪を演じる高田が「いやぁ、腹が立ちましたね（笑）。演じているのか感じているのか分からなかったんですけど、クズ男に缶を投げられて水がかかったり、すごい近いところで大声を出されたり、暴力的なことをされたときは傷つきましたし、落ち込みました。何より私は、反骨精神が強いのでやり返したくなりました」と語るほど、劇中の“クズ男”たちは、価値観の通じないモテ男、嫉妬で束縛に走る男、金を盗むギャンブル狂、そして寄生体質のヒモ男と、どのエピソードも強烈。
深夜特番では、そんな和泉をはじめ、“クズ男”とのあり得ないエピソードを持つ女流プロ雀士仲間が集結する。
「“メンヘラ”化したクズ男」「二股・浮気クズ男」「盗人ギャンブル狂のクズ男」など自らのクズ男エピソードを赤裸々に披露する。勝負の世界に生き、スリルを求める彼女たちが、自身の恋愛哲学を語り尽くす。
“クズ男達にひかれる理由”について、和泉は「やっぱり、麻雀プロは刺激が好きな人が多いかもしれません。ドキドキワクワク、ちょっと怖い、アドレナリンが出る感じが、私も好きなんだろうなとは思います。極限状態に追い詰められている時こそ、燃えちゃうものがあるのかな」と率直に語る。
■『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達が語り尽くす』
放送日時：3月29日（日）深夜2時52分〜3時20分（関西ローカル）
カンテレドーガ／TVer配信予定
出演者：
和泉由希子（女流プロ雀士 『愛に縛られる女達』著者）
佐月麻理子（女流プロ雀士）
飯盛裕美子（女流プロ雀士）
小林未沙（元女流プロ雀士）
VTR出演：高田里穂（俳優 ドラマ『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達〜』主演）
【写真】金髪の高田美帆ビジュアル
高田里穂が主演を務める配信ドラマは、女流プロ雀士界のレジェンド・和泉由希子が実際にあった“クズ男”とのエピソードを書籍化した『愛に縛られる女達』（「近代麻雀シリーズ」竹書房刊）を実写化したもの。
深夜特番では、そんな和泉をはじめ、“クズ男”とのあり得ないエピソードを持つ女流プロ雀士仲間が集結する。
「“メンヘラ”化したクズ男」「二股・浮気クズ男」「盗人ギャンブル狂のクズ男」など自らのクズ男エピソードを赤裸々に披露する。勝負の世界に生き、スリルを求める彼女たちが、自身の恋愛哲学を語り尽くす。
“クズ男達にひかれる理由”について、和泉は「やっぱり、麻雀プロは刺激が好きな人が多いかもしれません。ドキドキワクワク、ちょっと怖い、アドレナリンが出る感じが、私も好きなんだろうなとは思います。極限状態に追い詰められている時こそ、燃えちゃうものがあるのかな」と率直に語る。
■『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達が語り尽くす』
放送日時：3月29日（日）深夜2時52分〜3時20分（関西ローカル）
カンテレドーガ／TVer配信予定
出演者：
和泉由希子（女流プロ雀士 『愛に縛られる女達』著者）
佐月麻理子（女流プロ雀士）
飯盛裕美子（女流プロ雀士）
小林未沙（元女流プロ雀士）
VTR出演：高田里穂（俳優 ドラマ『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達〜』主演）