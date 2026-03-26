将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第7局が25、26日の両日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指され、藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に89手で勝利した。通算成績は藤井が4勝3敗とし、王将5連覇。1勝3敗で迎えた7番勝負初のカド番から3連勝での大逆転防衛を果たした。

7番勝負第4局で1勝3敗と追い込まれてからの3連勝は、1992年度名人戦での中原誠十六世名人以来33年ぶり5度目。他には65年度王将戦での大山康晴十五世名人、81年度王将戦での大山、89年度王将戦での米長邦雄永世棋聖のみ。永世称号を持つ大棋士にしか遂げられない力業を成し遂げた。

対局後、王将5連覇を意味する金の「5」と金のトロフィーの小物を手に笑顔で撮影に臨んだ藤井。記者会見では、1勝3敗のカド番からの大逆転に「厳しい状況だったが、勝負を長く続けられればという気持ちでやっていた。結果として防衛できたのはうれしく思うし、幸運だったと思う」と振り返った。

第4局まで「内容的にもかなり押されていた」というが、第5局で「結果として勝てたことが大きかった。そこから徐々に上向きにできた」と第5局の勝利が分岐点になったとした。

33年ぶりの大逆転劇には「どちらかというと不思議な気持ち、というのが今の実感に近いかなと思います」とうなずいた。