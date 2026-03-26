“無名”のシンガー・ソングライターNakamura Hak、ドラマ『るなしい』オープニングテーマに決定
シンガー・ソングライターNakamura Hakの楽曲「善と悪」が、“宗教純愛”サスペンスドラマ『るなしい』のオープニングテーマに決定した。
【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー音源
Nakamura Hakは、東京・田園調布生まれ、OLでもある“無名”のシンガー・ソングライター。累計発行部数750万部突破の人気ファンタジー漫画『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマを担当することが発表され注目を集める中、『るなしい』でもオープニングテーマを担当することが発表された。
Nakamura Hakの音源は、歌と1本のアコースティックギターのみで収録され、通常であれば録音後に行われる「修正」や「編集」が一切なされていないという。張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦と揺らめきから、文字だけでは伝えられない痛みや苦しみを、刺すような声と音にして表現する。
『るなしい』は、カルト的な人気を誇る信者ビジネス漫画を実写化した、美しくも残酷な作品。4月2日深夜24時30分からテレ東系で放送開始となる。
「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなは、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。その背景ゆえ、学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバルだけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーに恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない──。恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋し体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意する。
主人公のるなを演じるのは、連続ドラマ初主演となる原菜乃華。るなの人生を大きく狂わせるケンショーを窪塚愛流、幼なじみのスバルを本島純政が演じるなど、気鋭の若手キャストが出演する。
「善と悪」は、5月13日にデジタル配信され、5月20日にCDのみで発売される1st EP『白は夢』にもボーナストラックとして収録される。
【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー音源
Nakamura Hakは、東京・田園調布生まれ、OLでもある“無名”のシンガー・ソングライター。累計発行部数750万部突破の人気ファンタジー漫画『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマを担当することが発表され注目を集める中、『るなしい』でもオープニングテーマを担当することが発表された。
『るなしい』は、カルト的な人気を誇る信者ビジネス漫画を実写化した、美しくも残酷な作品。4月2日深夜24時30分からテレ東系で放送開始となる。
「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなは、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。その背景ゆえ、学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバルだけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーに恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない──。恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋し体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意する。
主人公のるなを演じるのは、連続ドラマ初主演となる原菜乃華。るなの人生を大きく狂わせるケンショーを窪塚愛流、幼なじみのスバルを本島純政が演じるなど、気鋭の若手キャストが出演する。
「善と悪」は、5月13日にデジタル配信され、5月20日にCDのみで発売される1st EP『白は夢』にもボーナストラックとして収録される。