在阪不動産会社がドジャースとパートナーシップ契約

米大リーグ・ドジャースは、大阪に本社を置く不動産開発会社「サムティホールディングス」とパートナーシップ契約を結んだ。同社の公式Xでも発表。オリックス時代から山本由伸投手をブランドパートナーに起用してきた日本企業との契約に、X上のファンも反応している。

山本が開幕投手を務める26日（日本時間27日）の開幕戦を前に、強力な援軍が加わった。

ドジャースタジアムのブルペンには「不動産を、超えてゆけ。」と書かれた「サムティホールディングス」の広告が登場。同社の公式Xは「サムティホールディングスは米国メジャーリーグベースボール（MLB）に所属するロサンゼルス・ドジャース（Los Angeles Dodgers）とパートナーシップ契約を締結したのだ」と報告した。

同社はオリックス時代から山本をブランドパートナーに起用。ドジャースでも、山本登板時にスタジアム内のLEDスクリーンに特別演出の広告が表示される。投稿では「今まで以上にドジャースと山本由伸投手を応援するのだ！ ドジャースタジアムでサムティ広告を探してほしいのだ」とアピールしていた。

山本と縁の深い在阪企業とのパートナーシップ締結にX上のファンからも様々な声があがった。

「いつまでも山本由伸の熱烈な追っかけ兼コアなオリックスバファローズファンでいて欲しい」

「由伸さんを追いかけて、とうとう海を渡ってしまった」

「由伸くんの看板もあればもっといいのにねー」

「ブルペンの広告は究極の由伸投手への応援です」

ドジャースは、本拠地でダイヤモンドバックスと激突する。



（THE ANSWER編集部）