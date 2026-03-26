「春服、全然持ってない、、」→【グローバルワーク値下げカーデ】が活躍しそう！

過ごしやすい気候になり、お出かけを楽しみたいのに着たい春服がない……。そんな大人女性は、【グローバルワーク】のお値下げアイテムをチェックしてみて。今回ご紹介するのは、今の時季に1枚あると便利なカーディガン。シンプルで着まわしやすく、ついヘビロテしたくなるかも。

楽ちん × きれい見え！ スウェットライクカーデ

【グローバルワーク】「スウェットライクVネックカーディガン」\3,142（税込・セール価格）

ロンTやシャツにサッと羽織りやすいVネックカーデ。シンプルなデザインとヒップにかかるくらいの絶妙な着丈で合わせやすく、スウェットのような素材で楽に着られそう。さり気なく輝くメタルボタンがアクセントになってくれます。トレンドのバレルジーンズで親しみやすく、かっちりとしたパンツできれいめになど、幅広い着こなしを楽しんで。

ストライプシャツと合わせてクリーンに

知的で落ち着いた雰囲気のグレーなら、オフィスシーンにもぴったりです。グレーと相性の良いブルーのシャツを合わせれば、爽やかなきれいめスタイルに。オーバーサイズのシャツを選ぶことで、かっちりしすぎず抜け感のあるコーデに仕上がります。ナロースカートやワイドパンツとも好相性。

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writer：Emika.M