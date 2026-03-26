世界中から観光客を引き寄せるイタリア北東部の「水の都」ベネチア。

サッカー元日本代表の名波浩さんが現役時代に１シーズン所属したイタリア２部リーグ（セリエＢ）のベネチアＦＣは、街の知名度を生かしたクラブの成長戦略を推し進めている。

創設１２０年目を迎えたクラブは今季、トップチームが２部首位（３月２５日現在）と１部復帰に向けて好調だ。ビジネス面でも、スポーツ用品大手「ナイキ」で実績を残した首脳陣らがかじ取りをし、洗練されたデザインの衣料品やグッズの販売に力を入れている。クラブ幹部らに現状と成長への取り組みを聞いた。

――クラブの財務状況は。

タンクレディ・ビターレ専務理事「近年のように１部と２部を行き来すると、１年ごとに収益構造は大きく変わるので一概には言えない。ただ、（米投資家らによる）オーナー陣、長期的なビジョン、財務や競技力、組織などあらゆる面で、以前よりクラブの基盤は強固になっている。我々は『ベネチアＦＣ』というブランド自体を戦略的資産と捉え、この街に深く根ざしながら、文化やファッションなどでも世界的にファンを広げていきたいと考えている」

――ベネチアＦＣは、ジェノアの三浦和良選手に続き、名波浩氏が、日本人としては２番目にイタリア１部でプレーしたクラブ。日本との結びつきについては、どう思うか。

ビターレ専務理事「名波浩氏が在籍した時期を、我々は愛情を持って記憶している。今、名波氏が代表コーチとして活躍していることで、ベネチアＦＣと日本との結びつきは、さらに重みを増しているとも言える。日本の皆さんが持つ文化的な感性、デザインや品質へのこだわり、そしてベネチアの街との親和性を考えれば、我々のクラブも、皆さんと本物の絆を作っていきたいと思っている。投資家の皆さんには、ベネチアＦＣが単なるサッカークラブではなく、独自のアイデンティティを持つ国際的、かつ文化的なブランドであり、唯一無二のプロジェクトを進めていることを伝えたいと考えている」

――クラブのブランド化を進める背景は。

ニコラス・ビエイラ・ブランド担当責任者「マーケティングやブランド開発自体が目的ではなく、まず大切なのは、ピッチ上での結果に基づく持続的な成長だ。その上で、『他とは違う、ひと目でわかるアイデンティティ』が必要だと考えているからこそ、こうした戦略を取っている。ベネチアは世界でも独特な都市の一つで、独自の文化的、情緒的な価値を持っている。チャンスであると同時に、この街を背負う責任もある。ブランド化の戦略よって、地元サポーターだけでなく、海外のファン、デザインやライフスタイルに関心がある層まで、多様なコミュニティとの接点を深めていきたいと考えている」

――今季は成績が好調だ。ピッチ上の結果については、どれほど重視しているのか。

フィリッポ・アントネッリ・スポーツディレクター「２部で上位につけられているのは、昨季の降格にもかかわらず、オーナー陣が（主力選手の残留契約などで）示し続けてくれた献身の賜物だ。我々の目標は、長期的に安定して、信頼されるクラブを築くこと。目先の目標と長期的な発展を両立させなければならない。１部復帰は、我々の今季の野望だが、真のゴールは『永続的なプロジェクト』を構築できるよう、クラブを強固にすることだ」

（ベネチアで、平地一紀）

◆ベネチアＦＣ＝１９０７年創設。９９〜２０００年に名波浩氏が在籍した。クラブは経営難の時期を乗り越え、米投資家グループが経営権を取得。ファッションブランドとのコラボ商品販売などで、海外のファン獲得にも注力している。３月２４日にはベネチア空港内に特設ショップがオープンし、ベネチア周辺で展開する店舗は五つになった。本拠地の「ピエル・ルイジ・ペンツォ」は、イタリアで２番目に古いとされ、来場の主な交通手段が船という世界的に珍しいスタジアムとして知られる。収容人数は１万人ほどと限られており、クラブはイタリア本土側での新スタジアム移転計画を進めている。