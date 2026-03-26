【27日（金）全国天気】

・関東は夜桜に雨

・東日本や西日本を中心に晴天

・絶好のお花見日和

・北日本はスッキリせず

27日（金）は、雨を降らせた低気圧が東へ抜けるでしょう。このため、東日本や西日本を中心に晴れる所が多くなる見込みです。関東以西は20℃前後まで上がり、絶好のお花見日和の所が多くなりそうです。ただ、スギ花粉やヒノキ花粉には要注意です。予想最高気温は佐賀、熊本、久留米で23℃、山口、鹿児島で22℃、岐阜、高知、福岡で21℃、名古屋、岡山、広島で20℃などとなっています。東京都心は17℃です。

一方、上空にはやや強い寒気が流れ込むでしょう。この影響で関東では夕方以降、西側から雨雲が発生し、夜にかけて都心などへも広がる見込みです。都心を含めて、関東の夜桜見物は傘があった方が良さそうです。また、北日本も日本海側を中心に雲が取れにくく、朝晩は雨の降る所があるでしょう。

【27日（金）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（＋2 4月中旬）

青森 3℃（＋4 4月上旬）

仙台 6℃（±0 4月中旬）

新潟 8℃（-1 4月下旬）

東京都心 10℃（-1 4月中旬）

名古屋 9℃（-1 4月中旬）

大阪 8℃（-3 平年並み）

広島 8℃（-2 4月上旬）

高知 9℃（-2 4月上旬）

福岡 9℃（-3 平年並み）

【27日（金）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 8℃（-4 4月上旬）

青森 11℃（-3 4月上旬）

仙台 12℃（＋3 平年並み）

新潟 15℃（＋2 4月上旬）

東京都心 17℃（＋4 4月上旬）

名古屋 20℃（±0 4月中旬）

大阪 18℃（±0 4月上旬）

広島 20℃（-2 4月中旬）

高知 21℃（-1 4月中旬）

福岡 21℃（＋2 4月下旬）

【週末はお花見日和、来週も周期的に雨か】週末は上空の寒気の影響で、東京など関東を中心に、にわか雨の可能性があります。ただ、総じて晴れる所が多いでしょう。関東以西は気温も20℃前後まで上がり、絶好のお花見日和となりそうです。ただ、来週も変わりやすい天気が続くでしょう。週明け30日（月）から31日（火）にかけてと、4月に入り3日（金）から4日（土）頃に雨が降る予報です。雨が降っても気温は高めで、桜前線は北陸や東北へ急速に北上していく見込みです。