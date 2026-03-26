中咽頭がんを公表したNHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が26日、インスタグラムを更新。手術を受けた箇所の抜歯をしたことを報告した。

杉田は「今日は口腔外科でオペした部分を抜糸しました。経過は良好、次の段階に進めそうです！」とつづった。

続けて「…痛くないのに抜糸の時に大汗かいて悲鳴あげて でも隣の部屋では小学生低学年の男の子が泣きながら『大丈夫です、我慢できます』って頑張ってて大いに反省しました。が！昔の歯医者はガチで痛かったからトラウマです」と振り返った。

杉田は、ドーナツの写真をアップし「抜糸祝いに！ミスタードーナツに寄りました」と記し「今回のオペ以降、味覚と食欲がやっと癌治療前に戻ってきた気がします！」と喜んだ。

杉田は2日、放射線治療後に発症していた晩発性後遺障害の「放射線性顎骨壊死」の手術を受けるため入院し、4日に手術を受けた。

杉田は22年8月にステージ3の中咽頭がんを公表し、同10月には治療を終え「癌が全て綺麗に消えています」と報告。昨年7月にはがん発覚から3年の定期検診の結果について「全く異常無し!!!」と報告していた。